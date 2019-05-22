Барнаульскую семью с маленьким ребенком выселяют из квартиры

Новости 26.04.2019 12:35 414

Семейство Галкиных, проживающее в Барнауле, в скором времени останется без жилья. У молодой семьи маленький шестилетний ребенок. Как выяснилось, несмотря на кажущуюся жестокость, суд выселяет их якобы на совершенно законных основаниях.

Как пишет МК на Алтае, квартира Галкиным досталась после смерти бабушки мужа. Спокойствию пришел конец, когда внук решил вступить в наследство и обратился к нотариусу. Стало известно, что наследником первой очереди считается его отец - сын умершей бабушки.

Как рассказал сам Никита Галкин, они с отцом не общались с 15 лет, он внезапно исчез. В связи с этой ситуацией его отыскали в Оренбургской области. Но и ему в праве наследования суд отказал, так как положенные на это сроки он пропустил.

Тогда семья обратилась в суд с заявлением признать право собственности за Никитой. Комитет ЖКХ Барнаула выступил со встречным иском, настаивая на том, что внук умершей женщины прав на недвижимость не имеет. А так как нет других наследников, оно должно перейти муниципалитету. Суд вынес решение удовлетворить требования чиновников.

14 мая состоится апелляционное заседание в краевом суде. Галкины рассчитывают на то, что за ними оставят хотя бы право пользования квартирой, в которой они прожили 11 лет.