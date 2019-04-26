Уровень дистанционного мошенничества вырос вдвое в Алтайском крае

Новости 30.04.2019 16:40 322

В Алтайском крае в 2019 году зафиксирован двукратный рост дистанционного мошенничества, передает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на слова начальника главного управления МВД РФ по региону Андрея Подоляна. По его словам, жители края страдают от действий мошенников из других регионов.

«В Алтайском крае стабильная криминогенная ситуация. Мы наблюдаем снижение преступности, это абсолютно объективная картина - мы их не скрываем. В части регистрации преступлений это снижение на 4,5%. При этом мы отмечаем рост числа мошенничеств, особенно дистанционных. Их уровень вырос вдвое», - сказал Подолян.

В Алтайском крае в этом году в свою очередь была задержана местная жительница, совершавшая такие преступления в отношении жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Она совершила порядка 10 фактов мошенничеств. К сожалению, мы раскрываем только каждое третье дистанционное мошенничество», - прокомментировал Подолян.

Ранее сообщалось, что количество преступлений на Алтае снизилось на 5,6 %.