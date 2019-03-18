Крайстат: количество преступлений на Алтае снизилось на 5,6 %

Аналитика 26.04.2019 15:15 934

Алтайкрайстат опубликовал данные по правонарушениям в Алтайском крае за первый квартал текущего года и сравнил их с данными за аналогичный период прошлого, основываясь на данных ГУ МВД РФ.

Выросла преступность в следующих категориях:

Тяжкие и особо тяжкие преступления, составляющие 21,8% от общего количества преступлений. Их количество увеличилось на 11,9%. Такие преступления составляют более четверти всех нераскрытых дел.

Незаконный оборот оружия и боеприпасов вырос на 13.1 % больше, чем в прошлом году. В крае зарегистрировано 216 таких преступлений. Также, с применением оружия было совершено 21 преступление.

При участии несовершеннолетних совершено на 1,7 % преступлений больше, чем в прошлом году.

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Сократилось количество преступлений в категориях:

Экономические преступления. Их стало меньше на 5,7 %, в том числе, коррупционных – на 12,7 %. Всего коррупционные преступления составляют 14,5 % от общего количества экономических (48 из 330).

Незаконный оборот наркотиков снизился значительно – на 17,3 %. В данной категории 44,2% преступлений – это незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Справка: за прошедший квартал сотрудниками правоохранительных органов изъято 102,6 килограмма наркотических средств.

Экологические преступления. Их зарегистрировано 66, то есть, на 7,0% меньше, чем в прошлом году.

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В состоянии наркотического и токсического опьянения совершено 17 преступлений против 42 в прошлом году.

В состоянии алкогольного опьянения совершилось 2612 преступлений (было – 2978).

Безопаснее стали общественные места – на 6,8 %, а общее количество преступников снизилось на 8,3 %.