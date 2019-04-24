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Олег Хорохордин согласился принять отставку «старожила» алтайской политики

Новости
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Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин примет отставку первого зампреда правительства региона Роберта Пальталлера. Указ будет подписан до конца апреля, рассказал на своей странице «ВКонтакте» политик.

«Мы обсудили с Робертом Робертовичем ситуацию в республике, положение дел в сферах, которые он курировал и его дальнейшие планы. Он написал заявление о сложении полномочий. Я принял его отставку, соответствующий указ будет подписан мной до конца апреля в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Роберт Пальталлер – «старожил» алтайской политики. Он работал в правительстве с 2006 года и был единственным его членом, не сменившимся при предыдущем главе региона – Александре Бердникове, руководившим регионом 13 лет.

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Автор: Политсиб.ру