Олег Хорохордин согласился принять отставку «старожила» алтайской политики

Новости 26.04.2019 8:40 300

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин примет отставку первого зампреда правительства региона Роберта Пальталлера. Указ будет подписан до конца апреля, рассказал на своей странице «ВКонтакте» политик.

«Мы обсудили с Робертом Робертовичем ситуацию в республике, положение дел в сферах, которые он курировал и его дальнейшие планы. Он написал заявление о сложении полномочий. Я принял его отставку, соответствующий указ будет подписан мной до конца апреля в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Роберт Пальталлер – «старожил» алтайской политики. Он работал в правительстве с 2006 года и был единственным его членом, не сменившимся при предыдущем главе региона – Александре Бердникове, руководившим регионом 13 лет.