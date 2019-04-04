«Имею право на отдых»: первый зампред правительства Республики Алтай рассказал о своем уходе

Новости 24.04.2019 10:50 414

Первый вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию. «Как и все граждане страны, я имею право на отдых. Поэтому и решил им воспользоваться. Это мое решение, я принял его самостоятельно», - приводят слова чиновника "Новости Горного Алтая".

Роберт Пальталлер работал в правительстве Республики Алтай с 2006 года сначала заместителем, а потом первым заместителем председателя. Курировал сферу экономики, ЖКХ, газификации. О том, кто придет ему на смену, чиновник не знает.

Первый вице-премьер Алтая рассказал о своей «отставке» Новости 04.04.2019 12:24 Ранее телеграм-каналы писали о том, что чиновник уже написал заявление и будет уволен в скором времени 726

Пальталлер родился в 1952 году в Пермской области. Окончил Алтайский политехнический институт, Российскую академию государственной службы. Работал на различных должностях на Барнаульском котельном заводе, в середине 90-х возглавил Барнаульский ликеро-водочный завод. В 2004 году был назначен советником генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО «Алтайкрайгазсервис».

С 2004 года являлся заместителем генерального директора по производственно-сбытовому блоку ООО «Барнаульский водоканал», а затем возглавил предприятие. В 2006 году назначен заместителем председателя правительства Республики Алтай. С 2014 года — первый заместитель председателя правительства.