Виктор Томенко рассказал, кто займет должность «промышленного» вице-губернатора в краевом правительстве

Новости 25.04.2019 10:50 890

В Алтайском крае в течение ближайших недель будет названо имя последнего зампредседателя правительства, т.н. промышленного вице-губернатора. Об этом накануне в ходе общения с журналистами рассказал губернатор Виктор Томенко, отвечая на вопрос "Политсибру".

Официальная информация по кандидатуре чиновника появится ближе к концу мая. Пока известно лишь, что он является уроженцем края, таким образом версия с приглашением "варяга" не нашла своего подтверждения.

Отметим, промышленный вице-губернатор должен курировать работу четырех региональных ведомств – министерства промышленности и энергетики (возглавляет Александр Климин), министерства промышленности и жилищно-коммунального хозяйства (Иван Гилев), министерства транспорта (Александр Дементьев), а также управления по госрегулированию цен и тарифов (Александр Катнов).

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Как рассказал Виктор Томенко, все месяцы с момента формирования кабмина функции данного замгубернатора он исполнял лично. В частности напрямую строился диалог с профильными министрами, контролировались проблемные места в каждой из отраслей.

Добавим, в старом составе кабмина должность «промышленного» вице-губернатора занимал Виктор Мешеряков. Он покинул госслужбу еще в конце сентября. В феврале Мещеряков стал исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.