Назначение «промышленного» вице-губернатора в Алтайском крае состоится до конца недели?

По данным источников «Политсибру», последняя вакансия зампредседателя правительства региона будет занята в ближайшие дни. Официально о назначении, скорее всего, объявят 4-5 апреля.
По сведениям инсайдеров, место вице-губернатора достанется 45-летнему уроженцу Дальнего Востока. Некоторое время назад он входил в состав правительства Омской области, после чего руководил крупным промпредприятием в Тюмени. Последние месяцы будущий назначенец работал консультантом губернатора в одном из уральских регионов.
Напомним, последние кадровые изменения в правительстве Алтайского края датированы серединой февраля. Пост политического вице-губернатора тогда получил топ-менеджер «Интер РАО» Денис Губин.
В послужном списке Дениса Губина, помимо прочего, 4 года работы в администрации президента
Добавим, в старом составе кабмина должность «промышленного» вице-губернатора занимал Виктор Мешеряков. Он покинул госслужбу еще в конце сентября. В феврале Мещеряков стал исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.
Кстати, «промышленный» вице-губернатор должен курировать работу сразу четырех региональных ведомств – министерства промышленности и энергетики (возглавляет Александр Климин), министерства промышленности и жилищно-коммунального хозяйства (Иван Гилев), министерства транспорта (Александр Дементьев), а также управления по госрегулированию цен и тарифов (Александр Катнов).
До этого в региональном правительстве Виктор Мещеряков как раз курировал промпроизводство