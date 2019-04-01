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Назначение «промышленного» вице-губернатора в Алтайском крае состоится до конца недели?

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По данным источников «Политсибру», последняя вакансия зампредседателя правительства региона будет занята в ближайшие дни. Официально о назначении, скорее всего, объявят 4-5 апреля.

По сведениям инсайдеров, место вице-губернатора достанется 45-летнему уроженцу Дальнего Востока. Некоторое время назад он входил в состав правительства Омской области, после чего руководил крупным промпредприятием в Тюмени. Последние месяцы будущий назначенец работал консультантом губернатора в одном из уральских регионов.

Напомним, последние кадровые изменения в правительстве Алтайского края датированы серединой февраля. Пост политического вице-губернатора тогда получил топ-менеджер «Интер РАО» Денис Губин.

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Добавим, в старом составе кабмина должность «промышленного» вице-губернатора занимал Виктор Мешеряков. Он покинул госслужбу еще в конце сентября. В феврале Мещеряков стал исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.

Кстати, «промышленный» вице-губернатор должен курировать работу сразу четырех региональных ведомств – министерства промышленности и энергетики (возглавляет Александр Климин), министерства промышленности и жилищно-коммунального хозяйства (Иван Гилев), министерства транспорта (Александр Дементьев), а также управления по госрегулированию цен и тарифов (Александр Катнов).

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Автор: Политсиб.ру