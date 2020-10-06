Почему больные в алтайских госпиталях лежат в коридорах, а скорая не приезжает сутками?

В последнее время ситуация вокруг подъема заболеваемости вызывает много вопросов. «Политсибру» собрал самые распространенные:
В крае развернуто 16 ковидных госпиталей на 3 198 коек. На 5 октября загружено было порядка 83% из них. Очень напряженная ситуация в Барнауле. Пациентам действительно приходится лежать в коридорах. Однако, как пояснил главный инфекционист региона Валерий Шевченко, в регионе разворачиваются новые койки и госпитали. Кроме того, при маршрутизации учитывается состояние пациента - какой уровень медпомощи должен быть оказан. В итоге решения принимаются исходя из того, нужна ли пациенту только медикаментозная помощь. кислород или реанимация.
Ориентировочно вакцина от коронавируса, поступит в регион в первом квартале 2021 года. Пока неизвестно для кого она будет предназначена, однако ожидается что прививки поставят оперативно.
Напомним, ранее говорили о том, что первая партия вакцины для медиков в количестве 2 тысячи доз должна поступить в алтайский край в течение 3 недель. Однако она также поступит в регион в пером квартале 2021 года.
В лучевой диагностике используются два основных рентгенологических метода исследования легких - традиционная рентгенография (флюорография) легких и рентгеновская компьютерная томография (КТ) легких.
Компьютерная томография (КТ) легких – более сложный лучевой метод диагностики. Этот вид диагностики позволяет более тщательно рассмотреть все отделы и сегменты легочной ткани, бронхиального «дерева» а также оценить состояние органов средостения.
Оба метода широко применяются в клинической практике, позволяют уверенно визуализировать патологические изменения в легких, имеют свои преимущества и недостатки.
КТ – как метод диагностики нужен не во всех случаях. применение КТ целесообразно для первичной оценки состояния органов грудной клетки у пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания, а также для дифференциальной диагностики выявленных изменений.
КТ также выявляет изменения в легких у значительного числа пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, которым не требуется госпитализация, но его результаты никак не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания, если у таких пациентов подтвержден лабораторно COVID-19. Поэтому массовое применение КТ для скрининга легких форм болезни не рекомендуется. Особенно учитывая тот факт, что КТ необходима для диагностики других заболеваний.
Применение лучевых методов у пациентов возможно только по конкретным клиническим показаниям, определяемым лечащим врачом. И даже если на рентгенограмме нет признаков поражения легких, но у пациента присутствуют симптомы заболевания – врач будет назначать лечение исходя из клинической картины, а не лучевой. Говоря простым языком, врач лечит не «снимок», а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания (кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и т.д.). Течение коронавирусной инфекции может протекать индивидуально, поэтому нельзя всех пациентов загонять в какие-то рамки – в одном случае рентгенологического исследования легких достаточно, в другом необходимо проводить КТ. Решать это должен лечащий врач.
В связи с нарастанием ситуации по коронавирусу и подъему заболеваемости по ОРВИ серьезно увеличилась нагрузка на скорую помощь. Так, только за последние сутки зафиксировано более 1700 вызовов, тогда как в обычных условиях количество вызовов не превышает 800. Чтобы увеличить мощность диспетчерской, к работе привлекли дополнительных специалистов. Однако, в первую очередь скорая помощь обслуживает экстренные вызовы. Те вызовы, которые дифференцируются как неотложные, обслуживаются по мере освобождения бригад.
Около 90 человек, которым был поставлен этот диагноз умерли
Тут не только скорая не приезжает, участковый врач не хочет прийдти. У нас родственик уже пятые сутки находится дома с подтвержденным жиагнозом COVID-19 и никто к нему не идет.