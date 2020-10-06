Почему больные в алтайских госпиталях лежат в коридорах, а скорая не приезжает сутками?

Новости 06.10.2020 12:40 1353

В последнее время ситуация вокруг подъема заболеваемости вызывает много вопросов. «Политсибру» собрал самые распространенные:

Правда ли, что для пациентов ковидных госпиталей не хватает мест?

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко:

В крае развернуто 16 ковидных госпиталей на 3 198 коек. На 5 октября загружено было порядка 83% из них. Очень напряженная ситуация в Барнауле. Пациентам действительно приходится лежать в коридорах. Однако, как пояснил главный инфекционист региона Валерий Шевченко, в регионе разворачиваются новые койки и госпитали. Кроме того, при маршрутизации учитывается состояние пациента - какой уровень медпомощи должен быть оказан. В итоге решения принимаются исходя из того, нужна ли пациенту только медикаментозная помощь. кислород или реанимация.

Когда в Алтайский край поступит вакцина от коронавируса?

Валерий Шеченко и заместитель главного санитарного врача региона Ульяна Калинина:

Ориентировочно вакцина от коронавируса, поступит в регион в первом квартале 2021 года. Пока неизвестно для кого она будет предназначена, однако ожидается что прививки поставят оперативно.

Напомним, ранее говорили о том, что первая партия вакцины для медиков в количестве 2 тысячи доз должна поступить в алтайский край в течение 3 недель. Однако она также поступит в регион в пером квартале 2021 года.

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В чем разница между флюорографией и КТ для диагностики?

Главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров:

В лучевой диагностике используются два основных рентгенологических метода исследования легких - традиционная рентгенография (флюорография) легких и рентгеновская компьютерная томография (КТ) легких.

Компьютерная томография (КТ) легких – более сложный лучевой метод диагностики. Этот вид диагностики позволяет более тщательно рассмотреть все отделы и сегменты легочной ткани, бронхиального «дерева» а также оценить состояние органов средостения.

Оба метода широко применяются в клинической практике, позволяют уверенно визуализировать патологические изменения в легких, имеют свои преимущества и недостатки.

Почему КТ не назначают всем пациентам с CОVID-19?

Владимир Колмогоров:

КТ – как метод диагностики нужен не во всех случаях. применение КТ целесообразно для первичной оценки состояния органов грудной клетки у пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания, а также для дифференциальной диагностики выявленных изменений.

КТ также выявляет изменения в легких у значительного числа пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, которым не требуется госпитализация, но его результаты никак не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания, если у таких пациентов подтвержден лабораторно COVID-19. Поэтому массовое применение КТ для скрининга легких форм болезни не рекомендуется. Особенно учитывая тот факт, что КТ необходима для диагностики других заболеваний.

Применение лучевых методов у пациентов возможно только по конкретным клиническим показаниям, определяемым лечащим врачом. И даже если на рентгенограмме нет признаков поражения легких, но у пациента присутствуют симптомы заболевания – врач будет назначать лечение исходя из клинической картины, а не лучевой. Говоря простым языком, врач лечит не «снимок», а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания (кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и т.д.). Течение коронавирусной инфекции может протекать индивидуально, поэтому нельзя всех пациентов загонять в какие-то рамки – в одном случае рентгенологического исследования легких достаточно, в другом необходимо проводить КТ. Решать это должен лечащий врач.

Почему скорая помощь может приехать к пациенту через сутки после вызова?

Минздрав Алтайского края:

В связи с нарастанием ситуации по коронавирусу и подъему заболеваемости по ОРВИ серьезно увеличилась нагрузка на скорую помощь. Так, только за последние сутки зафиксировано более 1700 вызовов, тогда как в обычных условиях количество вызовов не превышает 800. Чтобы увеличить мощность диспетчерской, к работе привлекли дополнительных специалистов. Однако, в первую очередь скорая помощь обслуживает экстренные вызовы. Те вызовы, которые дифференцируются как неотложные, обслуживаются по мере освобождения бригад.