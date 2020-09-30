Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала, как перенесла прививку от COVID

Новости 01.10.2020 12:29 487

Первая вакцинированная от COVID в Алтайском крае, главный эпидемиолог Ирина Переладова рассказала «Вестям Алтая» о своем самочувствии.

«Прошла неделя, и никаких проблем после постановки прививки нет. Ни температура не повышалась, ни болезненности в месте постановки прививки нет, каких-то проявлений лихорадочных, которые могут быть при постановке любой прививки, также не было. Сохранилась вся работоспособность, никаких проблем по этому поводу не отмечается», - поделилась она.

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По ее словам, самочувствие не ухудшилось и у других медиков, которым уже поставили прививку. А это уже более 20 специалистов краевой больницы, онкодиспансера, городских поликлиник.

Напомним, первая вакцина «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V), разработанная в Центре им. Гамалеи, в Алтайском крае была поставлена 24 сентября 2020 года. Через 21 день ставят второй укол. Ожидается, что иммунитет к инфекции будет сохраняться больше года.

В ближайшее время в регион доставят еще около 2000 доз вакцины от коронавируса.