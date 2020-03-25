С апреля по август в Алтайском крае зарегистрировано 5619 внебольничных пневмоний

Новости 05.10.2020 15:40 376

Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина на прошедшей пресс-конференции. За сентябрь пока данных нет, они будут сформированы к 10 октября. По словам Калининой в этом количестве учтены все пневмонии: вирусные (включая ковидные) и бактериальные.

Главный инфекционист региона Валерий Шевченко пояснил, что в начале входа региона в пандемию показатели заболеваемости пневмонией были даже ниже чем за аналогичный период прошлого года. Однако из-за COVID-19 ситуация изменилась. Во первых стерлась сезонность проявления заболевания, во-вторых большое количество пневмоний возникли как осложнение коронавируса, а не отдельное заболевание. На данный момент, по словам Шевченко порядка 2000 пациентам требуется уточнение характера возникшей пневмонии.

Кстати, смертность от пневмоний, по словам Ульяны Калининой, составляет 1,6% . Это значит, что из общего количества больных пневмониями умерло порядка 90 человек.

По данным оперштаба, по данным на 1 сентября 2020 года в регионе было зарегистрировано 3306 пневмоний у пациентов с коронавирусом. Таким образом, на все остальные виды внебольничных пневмоний приходится 2313 случая. Данные за аналогичный период прошлого года Ульяна Калинина обещала уточнить позднее.