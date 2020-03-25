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С апреля по август в Алтайском крае зарегистрировано 5619 внебольничных пневмоний

Новости
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Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю  Ульяна Калинина на прошедшей пресс-конференции. За сентябрь пока данных нет, они будут сформированы к 10 октября.  По словам Калининой в этом количестве учтены все пневмонии: вирусные (включая ковидные) и  бактериальные.

Главный инфекционист региона Валерий Шевченко пояснил,  что в начале входа региона в пандемию показатели заболеваемости пневмонией были даже ниже  чем за аналогичный период прошлого года.  Однако из-за COVID-19 ситуация изменилась.  Во первых стерлась сезонность проявления заболевания, во-вторых большое количество пневмоний возникли как осложнение коронавируса, а не отдельное заболевание.  На данный момент, по словам Шевченко порядка 2000 пациентам требуется уточнение характера возникшей пневмонии.

Кстати, смертность от пневмоний, по словам Ульяны Калининой,  составляет 1,6% . Это значит, что из  общего количества больных пневмониями умерло порядка 90 человек.  

По данным оперштаба, по данным на 1 сентября 2020 года в регионе было зарегистрировано 3306  пневмоний у пациентов с коронавирусом. Таким образом, на все остальные виды внебольничных пневмоний приходится 2313 случая. Данные за аналогичный период прошлого года Ульяна Калинина обещала уточнить позднее.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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