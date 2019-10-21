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Власти рассказали, сколько школьников из Алтайского края получат бесплатное питание

Новости
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С нового учебного года около 118 тысяч учеников начальных классов Алтайского края получат бесплатное горячее питание. Инициатива была ранее озвучена президентом России Владимиром Путиным в рамках Послания Федеральному Собранию.

В краевом Минобрнауки объяснили, что реализация инициативы будет носить поэтапный характер. Все ученики начальных классов должны быть обеспечены горячим бесплатным питанием с 1 сентября 2023 года.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко пояснил, что фактически уже все школы Алтайского края готовы к организации этой инициативы президента.

«Для организации такого питания, необходимо 720 млн рублей ежегодно. Источники финансирования – федеральный, региональный и местные бюджеты. Поэтому сейчас мы ждем более точного формулирования поручения».

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Отметим, что модернизация школьных столовых началась еще в 2010 году, сейчас в них осуществляется замена технологического оборудования.

По подсчетам Минобразования, для завершения этого процесса в 2020 году необходимо порядка 100-150 миллионов рублей, чтобы обеспечить доступное питание во всех образовательных организациях. Что касается Алтайского края, то горячее питание на сегодняшний день получают 99% местных школьников.

С января 2020 года бесплатное двухразовое питание получают дети с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 11 класс, это примерно 11 тысяч человек, добавили в ведомстве.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

is elanlari

горячее питание на сегодняшний день получают 99% местных школьников

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