Президент анонсировал беспрецедентные меры социальной поддержки для семей с детьми

Новости 15.01.2020 16:45 1890

Президент России Владимир Путин 15 января выступил с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Центральной темой обращения главы государства стала ситуация с демографией, а также социальная поддержка населения.

Демография

Так, президент предложил выдавать маткапитал за первого ребенка. Ранее его выдавали только за рождение второго ребенка. Кроме того, сама программа будет продлена как минимум до конца 2026 года.

"Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, и, уверен, мечтает о детях. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме", - заявил Владимир Путин. Новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года.

Помимо прочего президент предложил увеличить маткапитал еще на 150 тысяч рублей - для тех семей, где родится второй ребенок. Таким образом семьи будут получать: при рождении первого ребенка — 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка — 616 617 рублей. Кроме того, при рождении третьего ребенка государство выплатит за семью 450 000 рублей за взятую ипотеку.

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Также президент анонсировал новые ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе размер выплаты должен составить 5,5 тысяч рублей, однако с 2021 года он может вырасти в два раза.

Школа

Еще одним важным разделом послания стала дополнительная социальная поддержка как учеников, так и преподавателей. Владимир Путин отметил, что классные руководители находятся ближе всего к ученикам, на них возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И эта ответственность требует особой поддержки.

Президент предложил доплачивать классным руководителям в школах с 1 сентября 2020 года. Речь идет о сумме не менее 5 тысяч рублей. Выплаты будут производиться за счет средств федерального бюджета. Президент обратил внимание, что, несмотря на введение новой доплаты, все существующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.

Еще одним предложением от президента стало введение бесплатного горячего питания для всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс.

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Глава государства подчеркнул, что семьи с разным уровнем дохода должны чувствовать себя в равных условиях. Путин пояснил, что родители, которые находятся в тяжелом положении, не должны чувствовать, что они не могут прокормить своих детей. Президент распорядился, чтобы в школах, которые достаточно оборудованы, ученики начальных классов были обеспечены бесплатным питанием уже с 1 сентября 2020 года. Остальные школы должны перейти на данную систему не позднее 1 сентября 2023 года.

Президент для реализации данной инициативы предложил направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Также он заявил о важности создания в школах дополнительной инфраструктуры, при необходимости создать столовые и буфеты, а также наладить систему снабжения учебных заведений полезными продуктами.