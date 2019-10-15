«Не разобрались и транслируют»: спикер АКЗС – об увеличении компенсации на питание в школах

Новости 24.10.2019 14:15 837

АКЗС, вероятнее всего, проигнорирует инициативу муниципальных депутатов, которые просят проиндексировать размер компенсационных выплат для школьников. Об этом сообщил председатель регионального парламента Александр Романенко во время встречи с профсоюзами.

Романенко дал понять, что он в курсе поступающих обращений со стороны муниципальных депутатов. Однако, по его словам, они поступают оттуда, где руководители представительных органов или депутаты разных муниципальных уровней, не разобравшись в проблеме, «транслируют ее».

«Я вам скажу, что на сегодня в Государственной Думе рассматривается большой федеральный закон, который в целом будет регулировать нормы детского питания в школах. Там есть отдельный большой раздел, по объему финансовых ресурсов. Ожидается, что его примут в начале 2020 года. Мы ожидаем 100% компенсации горячего питания для учеников начальных классов в полном объеме. Для Алтайского края пока цифру озвучивать не буду, но она довольно емкая. Нам потребуется дополнительная федеральная помощь в этом плане», - рассказал председатель АКЗС.

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Александр Романенко напомнил, что в Алтайском крае 270 тысяч детей. По тем нормам, которые установлены в регионе, компенсационное питание относится к полномочиям муниципалитетов.

«Мы провели анализ. На сегодняшний день среди всех муниципалитетов, половина что-то выдает из своих бюджетов, хотя суммы самые разные, от 1 до 20 рублей (последняя величина относится к Барнаулу - прим.ред). А половина муниципалов вообще никаких решений не принимают. Ну, давайте все-таки решать вопрос. Это наши общие дети. Мы на уровне краевого бюджета не отказываемся решать эту задачу. Мы предлагаем вместе этот вопрос обдумать, потому что это полномочия муниципальных органов власти. Кроме того, ЕР предложила разгрузить силами бюджета районы, выделив несколько млн краевых денег для полной компенсации питания детей инвалидов», - объявил он.

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Напомним, что размер компенсационных выплат в школах сейчас составляет 4,85 рублей. С 2012 года он не индексировался. С инициативой по повышению компенсации за счет средств краевого бюджета выступили депутаты Рубцовска, Горняка и Локтевского сельсовета.

По данным «Политсибру», на сегодняшний день средняя стоимость детского обеда в начальных классах по Барнаулу составляет 60 рублей, в Бийске 55-60 рублей, в Заринске от 40 до 60 рублей, в Рубцовске от 30 до 50 рублей. Среднюю цену в Камне-на-Оби оперативно узнать не удалось.