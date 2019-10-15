Все больше районов на Алтае настаивают на увеличении компенсации за школьные обеды

Новости 21.10.2019 7:10 222

Депутаты Локтевского райсовета, а также Горняцкого горсовета вслед за своими рубцовскими коллегами озаботились недостаточными компенсациями за детское питание в школах. Народные избранники подготовили письменное обращение к краевым парламентариям. Копии документов размещены в Telegram-канале «Алтайские крайности».

С обращением в адрес АКЗС выступили 12 депутатов. Они напомнили, что на сегодняшний день компенсация за школьный обед составляет 4,85 рублей. Такая величина была установлена еще в 2012 году, но до сих пор не индексировалась.

В своем обращении депутаты поясняют, что для получения детского питания в школах родители обязаны сдавать по 500 рублей на одного ребенка. Что касается общей стоимости обеда, то ее цена варьируется от 9,5 до 20,5 рублей. При этом дети из малоимущих семей могут позволить себе питание в школьной столовой только пять раз в месяц.

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«Не от добра мы обращаемся к вам, коллеги. Нам стыдно смотреть в глаза нашим детям и их родителям. Когда в бюджете страны не было денег, то это можно было объяснить, но когда деньги появились, их нужно направить на то, чтобы подрастающее поколение росло сытым и здоровым», - пишут депутаты в обращении.

Известно, что в Локтевском районе около 1000 семей относятся к многодетным или малообеспеченным, то есть льготникам. По подсчетам депутатского корпуса, если увеличить сумму компенсации с нынешних 4,85 рублей на человека в день хотя бы в два раза, то дополнительно на эти цели уйдет около 100 тысяч рублей. По мнению представителей муниципалитета, такие деньги в краевом бюджете на следующий год найти вполне возможно.

Ранее замглавы администрации Рубцовска Алексей Мищерин рассказал «Политсибру», что конкретных расчетов, сколько должна составлять компенсация для льготников, еще нет. Предполагается, что цифру определят депутаты краевого парламента, исходя из возможностей регионального бюджета.

«Конечно, я считаю, что нужно до 20-30 рублей компенсацию повысить, но нужно понимать бюджетные возможности Алтайского края. Бюджет Рубцовска дотационный, поэтому мы сами не можем на себя взять вопрос индексации. Возможно, на сессии горсовета какие-то ориентировочные цифры и будут озвучены», - сказал он.