Заседание – огонь: гордума Барнаула решит вопрос с фейерверками

Новости 18.12.2019 13:10 31

Изменение порядка проведения в Барнауле фейерверков с применением пиротехнических изделий IV – V классов потенциальной опасности будет рассмотрено на заседании гордумы 25 декабря. В чем заключаются изменения и как они повлияют на общегородские праздники, разбирался «Политсибру».

В качестве докладчика в повестке указан председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков. Он рассказал «Политсибру», что предполагается изменить в проведении фейерверков.

По словам Паршкова, цель вносимых изменений – обеспечить безопасность населения, а также разгрузить производителей фейерверков от бюрократической волокиты. Комитет по культуре намерен взять ее на себя.

«На наш взгляд, немного затруднен и заформализован был для производителей фейерверков процесс получения необходимых разрешений. Они должны были сами ходить собирать справки и документы в МЧС, УВД. На сегодняшний день все эти функции взял на себя комитет по культуре», – пояснил Паршков.

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Также по новым правилам увеличится количество дней для согласования проведения фейерверка. Раньше заявку нужно было подавать не позднее, чем за 10 дней до даты проведения мероприятия, теперь – за 30 дней. Депутат Барнаульской городской думы и директор ООО «ПК Алтайские фейерверки» Евгений Кулешов считает, что 30 дней – это очень много.

«С городскими праздниками проблем нет – они известны заранее. Но кроме них есть же еще корпоративные мероприятия, крупные фирмы заказывают фейерверки. Они зачастую обращаются за две недели или и того меньше», – пояснил Кулешов.

До заседания БГД заинтересованные лица обсудят вопрос изменения порядка проведения фейерверков в комитете гордумы по социальной политике Барнаула 23 декабря. Об этом «Политсибру» сообщила его председатель Марина Понкрашева.

В год проводится четыре официальных фейерверка: День Победы, День России, День города и Новый год.