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Фотофакты. Салют в честь Дня города увидели 30 тысяч барнаульцев

Новости
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Традиционным фейерверком завершилось 7 сентября празднование 289-летия Барнаула. На центральной площади краевой столицы салют наблюдали 30 тысяч человек, сообщает сайт краевого правительства.

Посмотреть на красочное завершение праздника пришел на площадку к краевому Театру драмы губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, праздничные мероприятия сегодня проходили на площадях города, набережной Оби и пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках «Центральный» и «Нагорный».

Многочисленные концертные программы и спортивные состязания, традиционный фестиваль национальных культур, авиашоу с участием спортсменов-парашютистов вошли в программу праздника. В каждом районе города действовали выставки цветов, изделий народных мастеров.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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