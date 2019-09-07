Фотофакты. Салют в честь Дня города увидели 30 тысяч барнаульцев

Новости 07.09.2019 22:35 108

Традиционным фейерверком завершилось 7 сентября празднование 289-летия Барнаула. На центральной площади краевой столицы салют наблюдали 30 тысяч человек, сообщает сайт краевого правительства.

Посмотреть на красочное завершение праздника пришел на площадку к краевому Театру драмы губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, праздничные мероприятия сегодня проходили на площадях города, набережной Оби и пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках «Центральный» и «Нагорный».

Многочисленные концертные программы и спортивные состязания, традиционный фестиваль национальных культур, авиашоу с участием спортсменов-парашютистов вошли в программу праздника. В каждом районе города действовали выставки цветов, изделий народных мастеров.