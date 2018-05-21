«Просто не мешайте». Как фермер из Америки строит бизнес на Алтае

Американец Джастас Уолкер, которого чаще называют «Веселый молочник», только в этом году смог запустить производство на ферме. Он рассказал удалось ли ему построить ферму мечты, с какими проблемами приходится сталкиваться и в чем его секрет успеха, подробности - в материале «АиФ»-Алтай».
Семейная ферма
Три года назад фермер переехал на Алтай из Красноярского края вместе с женой Ребеккой и тремя дочерьми, чтобы разводить коз и делать сыры из их молока.
«Я живу в России почти 25 лет, приехал вместе с родителями, протестантскими миссионерами, ещё в детстве; учился в русской школе в Красноярском крае, выучил язык. Родители потом уехали обратно в Америку, а я остался, решил, что здесь для меня больше перспектив. На Алтай переехал из-за проблем со здоровьем – после очередного приступа астмы, который чуть было меня не прикончил, по совету врачей решили сменить климат. Алтайский край подходил для наших целей больше всего – тут и воздух хороший, и простор для фермерства есть. Купили сто гектаров земли в 10 километрах от села Степное. Был наполеоновский план построить за год ферму, ещё год на то, чтобы отладить производство и сбыт, и на третий год уже жить припеваючи. Но жизнь внесла свои корректировки, третий год занимаемся, построили ферму, в этом году кое-как запустили производство», - рассказал Уолкер.
По его словам, у каждого члена семьи – свои обязанности. «Семейная ферма работает только тогда, когда на ней трудятся все вместе. У меня часто спрашивают: «Джастас, как уломать жену переехать на землю?» Мне кажется, если вопрос состоит в том, что надо кого-то уламывать, эта идея провальная с самого начала. У нас дома классическое распределение труда: я делаю всё, что относится к уличному хозяйству – дойка, стайки, дрова и прочее, а жена занимается домом и огородом. Дочки тоже не бездельничают. У нас есть обязанности, которые должны делать все – помыть полы, принести дров в дом. Если они помогают на хозяйственном блоке – я им плачу небольшую зарплату. У нас сейчас доятся около 20 животных. Получается, две дочки и их подружка, которая сейчас у нас живёт, справляются с этим. К тому же, к нам постоянно приезжают волонтёры – это большое подспорье. Многие приезжают, чтобы посмотреть и, возможно, перенять идею нашего фермерства».
Интеллектуальный голод
Американец отметил, что является сторонником семейного образования. «У нас дома спутниковый интернет, вайфай, но они не сидят при этом в гаджетах. Мы хотим, чтобы дети имели правильный интеллектуальный голод. Когда эфир загаживается информационным потоком через соцсети, сериалы и прочее, это всё-равно что постоянно кормить ребёнка кириешками – нормальной еды он есть не будет. У нас основное блюдо знаний – это семейное образование. Меня и мою сестру так же воспитали. Сестра, кстати, закончила Оксфорд и работает сейчас в элитной школе. Семейное образование не загораживает горизонт, наоборот, оно убирает зашоренность. По итогу они получат документ об окончании 11 классов американской школы. Какую судьбу я для них вижу? Я думаю, самая важная задача родителя – это дать свободу выбора своему ребёнку. Хочу, чтобы у них было два языка, знание двух культур, а дальше они сами разберутся».
Он также рассказал, что его жена Ребекка никогда не жалела, что поехала с ним в Сибирь: «Нет, наоборот, это у меня бывают моменты отчаяния – ничего не получается, говорю, в Америке было бы проще, может, поедем обратно? Она мне говорит: мой дом теперь здесь, я никуда отсюда не поеду, давай, соберись, всё получится. Она мой стержень».
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Секрет успеха
Фермер знает, что необходимо для того, чтобы сельское хозяйство в России стало прибыльным - нужно делать ставку на малое фермерство.
«При этом нужно сразу понимать, что больших денег в этой сфере не будет, а чтобы преуспеть, нужно сосредоточиться на качестве продуктов. В Америке говорят: фермер наличкой беден, землёй – богат. Сейчас в России фермеры чаще всего бедны, а их земля принадлежит кому-то другому. Поэтому в сельском хозяйстве не нужно работать за зарплату, нужно создавать свой проект и работать над ним. Сейчас фермеры живут в деревне, а не на земле. Это экономически не выгодно. Взять хотя бы заготовку сена – если подсчитать затраты на производство, доставку в посёлок и хранение, то тонна обойдётся примерно в 1450 рублей. А если производить его в поле, там же его хранить и кормить животных, то цена снизится уже до 650 рублей за тонну. Для сельского хозяйства, где корм одна из главных статей расходов, – это колоссальная разница».
Говоря о будущем российского фермерства, Уолкер выразил уверенность, что предназначение России – стать аграрной державой.
«Здесь огромные территории, которые мы должны заново научиться обрабатывать. Для этого необходимо поменять менталитет. Фермер – это человек ренессанса (универсальный человек, энциклопедист. – Прим. авт.), который умеет настроить спутниковую связь, имеет познания в альтернативной энергетике, может починить трактор, вылечить козу и так далее. Идея, к примеру, что я только тракторист, только доярка – ушла в прошлое. Во-вторых, должен быть предпринимательский дух. Сейчас на селе люди верят, что обязательно будет какая-то поддержка, госзакупки по хорошей цене, которые возместят на пустом месте все убытки. Этого не будет.
И в-третьих, очень жалко, что развитию фермерства мешают власти. Взять систему «Меркурий» – если бы хотели наказать предпринимателей, то лучшей идеи сложно было бы придумать. Они просто бьют людям по рукам, которые стараются что-то сделать. Лучшее, как можно помочь развитию фермерства, – просто не мешать».
Джастас Уолкер родился 28 апреля 1982 года в Канзасе. В России оказался в возрасте 11 лет, образование получил в Красноярском крае. В 2009 году Уолкер женился на американке, сейчас в семье три несовершеннолетних дочери. Имеет вид на жительство в РФ.