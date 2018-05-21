«Просто не мешайте». Как фермер из Америки строит бизнес на Алтае

Новости 12.12.2019 12:12 190

Американец Джастас Уолкер, которого чаще называют «Веселый молочник», только в этом году смог запустить производство на ферме. Он рассказал удалось ли ему построить ферму мечты, с какими проблемами приходится сталкиваться и в чем его секрет успеха, подробности - в материале «АиФ»-Алтай».

Семейная ферма

Три года назад фермер переехал на Алтай из Красноярского края вместе с женой Ребеккой и тремя дочерьми, чтобы разводить коз и делать сыры из их молока.

«Я живу в России почти 25 лет, приехал вместе с родителями, протестантскими миссионерами, ещё в детстве; учился в русской школе в Красноярском крае, выучил язык. Родители потом уехали обратно в Америку, а я остался, решил, что здесь для меня больше перспектив. На Алтай переехал из-за проблем со здоровьем – после очередного приступа астмы, который чуть было меня не прикончил, по совету врачей решили сменить климат. Алтайский край подходил для наших целей больше всего – тут и воздух хороший, и простор для фермерства есть. Купили сто гектаров земли в 10 километрах от села Степное. Был наполеоновский план построить за год ферму, ещё год на то, чтобы отладить производство и сбыт, и на третий год уже жить припеваючи. Но жизнь внесла свои корректировки, третий год занимаемся, построили ферму, в этом году кое-как запустили производство», - рассказал Уолкер.

По его словам, у каждого члена семьи – свои обязанности. «Семейная ферма работает только тогда, когда на ней трудятся все вместе. У меня часто спрашивают: «Джастас, как уломать жену переехать на землю?» Мне кажется, если вопрос состоит в том, что надо кого-то уламывать, эта идея провальная с самого начала. У нас дома классическое распределение труда: я делаю всё, что относится к уличному хозяйству – дойка, стайки, дрова и прочее, а жена занимается домом и огородом. Дочки тоже не бездельничают. У нас есть обязанности, которые должны делать все – помыть полы, принести дров в дом. Если они помогают на хозяйственном блоке – я им плачу небольшую зарплату. У нас сейчас доятся около 20 животных. Получается, две дочки и их подружка, которая сейчас у нас живёт, справляются с этим. К тому же, к нам постоянно приезжают волонтёры – это большое подспорье. Многие приезжают, чтобы посмотреть и, возможно, перенять идею нашего фермерства».

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Интеллектуальный голод

Американец отметил, что является сторонником семейного образования. «У нас дома спутниковый интернет, вайфай, но они не сидят при этом в гаджетах. Мы хотим, чтобы дети имели правильный интеллектуальный голод. Когда эфир загаживается информационным потоком через соцсети, сериалы и прочее, это всё-равно что постоянно кормить ребёнка кириешками – нормальной еды он есть не будет. У нас основное блюдо знаний – это семейное образование. Меня и мою сестру так же воспитали. Сестра, кстати, закончила Оксфорд и работает сейчас в элитной школе. Семейное образование не загораживает горизонт, наоборот, оно убирает зашоренность. По итогу они получат документ об окончании 11 классов американской школы. Какую судьбу я для них вижу? Я думаю, самая важная задача родителя – это дать свободу выбора своему ребёнку. Хочу, чтобы у них было два языка, знание двух культур, а дальше они сами разберутся».

Он также рассказал, что его жена Ребекка никогда не жалела, что поехала с ним в Сибирь: «Нет, наоборот, это у меня бывают моменты отчаяния – ничего не получается, говорю, в Америке было бы проще, может, поедем обратно? Она мне говорит: мой дом теперь здесь, я никуда отсюда не поеду, давай, соберись, всё получится. Она мой стержень».

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Секрет успеха

Фермер знает, что необходимо для того, чтобы сельское хозяйство в России стало прибыльным - нужно делать ставку на малое фермерство.

«При этом нужно сразу понимать, что больших денег в этой сфере не будет, а чтобы преуспеть, нужно сосредоточиться на качестве продуктов. В Америке говорят: фермер наличкой беден, землёй – богат. Сейчас в России фермеры чаще всего бедны, а их земля принадлежит кому-то другому. Поэтому в сельском хозяйстве не нужно работать за зарплату, нужно создавать свой проект и работать над ним. Сейчас фермеры живут в деревне, а не на земле. Это экономически не выгодно. Взять хотя бы заготовку сена – если подсчитать затраты на производство, доставку в посёлок и хранение, то тонна обойдётся примерно в 1450 рублей. А если производить его в поле, там же его хранить и кормить животных, то цена снизится уже до 650 рублей за тонну. Для сельского хозяйства, где корм одна из главных статей расходов, – это колоссальная разница».

Говоря о будущем российского фермерства, Уолкер выразил уверенность, что предназначение России – стать аграрной державой.

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«Здесь огромные территории, которые мы должны заново научиться обрабатывать. Для этого необходимо поменять менталитет. Фермер – это человек ренессанса (универсальный человек, энциклопедист. – Прим. авт.), который умеет настроить спутниковую связь, имеет познания в альтернативной энергетике, может починить трактор, вылечить козу и так далее. Идея, к примеру, что я только тракторист, только доярка – ушла в прошлое. Во-вторых, должен быть предпринимательский дух. Сейчас на селе люди верят, что обязательно будет какая-то поддержка, госзакупки по хорошей цене, которые возместят на пустом месте все убытки. Этого не будет.

И в-третьих, очень жалко, что развитию фермерства мешают власти. Взять систему «Меркурий» – если бы хотели наказать предпринимателей, то лучшей идеи сложно было бы придумать. Они просто бьют людям по рукам, которые стараются что-то сделать. Лучшее, как можно помочь развитию фермерства, – просто не мешать».

Джастас Уолкер родился 28 апреля 1982 года в Канзасе. В России оказался в возрасте 11 лет, образование получил в Красноярском крае. В 2009 году Уолкер женился на американке, сейчас в семье три несовершеннолетних дочери. Имеет вид на жительство в РФ.