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«Веселый молочник» Джастас Уолкер собирает деньги на LADA Largus

Новости
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«Веселый молочник» Джастас Уолкер через сервис planeta.ru запустил сбор средств на покупку автомобиля LADA Largus, необходимого ему для доставки своей продукции, в частности, мягкого козьего сыра. На машину Джастас планирует собрать 500 тысяч рублей.

Краудфандинг «веселого молочника» обладает продуманной системой вознаграждений. Так, поддержка в сумме 100 рублей обернется просто удовлетворенностью от совершения доброго дела, однако начиная уже с 500 рублей, жертвователи начинают получать различные преференции:

  • За 500 рублей поддержавшему достанется вечная скидка 10% на товары фермера;
  • За 700 рублей – личная видеоблагодарность Уолкера;
  • За 800 рублей – вечная скидка 10% + 100 гр иван-чая;
  • За 1000 рублей – вечная скидка 10% + 0,5 кг сыра фета или моцарелла, на выбор, либо 100 гр иван-чая + 0,5 кг меда;
  • За 1750 рублей – вечная скидка 10% + 0,5 кг сыра фета + 0,5 кг сыра моцарелла;
  • За 2000 рублей – вечная скидка 10% + 100 гр иван-чая + 0,5 кг меда + термос Justus style, либо сертификат на покупки в интернет-магазине Джастаса на сумму 3000 рублей;
  • За 10 тысяч рублей – вечная скидка 10% + 100 гр иван-чая + 0,5 кг меда + термос Justus style + публичное благодарение на youtube-канале Уолкера с упоминанием ФИО жертвователя;
  • За 50 тысяч рублей – вечная скидка 10% + публичное благодарение на youtube-канале Уолкера с упоминанием ФИО поддержавшего + наклейка с логотипом спонсора на приобретенном автомобиле доставки.
&laquo;Веселый молочник&raquo; на свои деньги построил мост через ручей на Алтае

«Веселый молочник» на свои деньги построил мост через ручей на Алтае

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На момент публикации данного материала было собрано более 100 тысяч рублей (21% от нужной суммы).

Фермер в октябре 2016 года переехал в Алтайский край из Красноярского края, чтобы организовать фермерское хозяйство в Солонешенском районе и выпускать продукцию из козьего молока.

«Мы открыли нашу первую ферму, имея только три коровы. Это было в поселке Осиновый мыс (Богучанский район, Красноярский край). Через год мы переехали в поселок Такучет и открыли вторую ферму. Там у нас было уже  двенадцать коз. С самого начала я преследовал несколько целей: уметь жить за счет своего собственного хозяйства,  производить хороший продукт, а также научить других делать то же самое. В 2016 году из-за моих проблем со здоровьем мы были вынуждены уехать с Севера и искать более благоприятное место. Это и сподвигло нас на начало нового проекта – «Ферма Мечты», –говорит молочник.

По словам Уолкера автомобиль решит две основные проблемы: позволит доставлять сыр до покупателя по доступной цене, а также даст возможность живущим в соседних деревнях фермерам доставлять свои продукты. Молочник подчеркивает, что это не означает, что он намерен быть перекупщиком.

Как проходят будни &laquo;Веселого молочника&raquo; на Алтае

Как проходят будни «Веселого молочника» на Алтае

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Автор: Максим Стрелковский

Фото: planeta.ru

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