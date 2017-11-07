«Веселый молочник» Джастас Уолкер собирает деньги на LADA Largus

«Веселый молочник» Джастас Уолкер через сервис planeta.ru запустил сбор средств на покупку автомобиля LADA Largus, необходимого ему для доставки своей продукции, в частности, мягкого козьего сыра. На машину Джастас планирует собрать 500 тысяч рублей.
Краудфандинг «веселого молочника» обладает продуманной системой вознаграждений. Так, поддержка в сумме 100 рублей обернется просто удовлетворенностью от совершения доброго дела, однако начиная уже с 500 рублей, жертвователи начинают получать различные преференции:
На момент публикации данного материала было собрано более 100 тысяч рублей (21% от нужной суммы).
Фермер в октябре 2016 года переехал в Алтайский край из Красноярского края, чтобы организовать фермерское хозяйство в Солонешенском районе и выпускать продукцию из козьего молока.
«Мы открыли нашу первую ферму, имея только три коровы. Это было в поселке Осиновый мыс (Богучанский район, Красноярский край). Через год мы переехали в поселок Такучет и открыли вторую ферму. Там у нас было уже двенадцать коз. С самого начала я преследовал несколько целей: уметь жить за счет своего собственного хозяйства, производить хороший продукт, а также научить других делать то же самое. В 2016 году из-за моих проблем со здоровьем мы были вынуждены уехать с Севера и искать более благоприятное место. Это и сподвигло нас на начало нового проекта – «Ферма Мечты», –говорит молочник.
По словам Уолкера автомобиль решит две основные проблемы: позволит доставлять сыр до покупателя по доступной цене, а также даст возможность живущим в соседних деревнях фермерам доставлять свои продукты. Молочник подчеркивает, что это не означает, что он намерен быть перекупщиком.