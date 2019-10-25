Краевые власти не стали снимать режим ЧС в Яровом, объявленный неделю назад

Новости 29.11.2019 7:40 230

Ситуация в Яровом, где 22 ноября был введен режим ЧС из-за срыва отопительного сезона, постепенно нормализуется. Тем не менее власти не торопятся отменять свое постановление.

Накануне прошло заседание межведомственного оперативного штаба по ликвидации ЧС в Яровом под руководством зампредседателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко. В режиме видеоконференции на связи был глава города Виталий Самобочий.

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Члены заседания обсудили текущую ситуацию в городе. С введения режима ЧС 30 вагонов угля для ТЭЦ приобретено за счет краевого бюджета, запланированы дополнительные поставки угля. По словам министра промышленности и энергетики региона Александра Климина, это позволило выйти на нормальный температурный режим работы и прогреть квартиры и социальные учреждения.

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«Сегодня температурный режим во всех квартирах, во всех заведениях восстановлен и составляет от 22 до 25 градусов в соответствии с требованиями. На ТЭЦ работает один котел - десятый. Надо постоянно контролировать ситуацию, помогать предприятию и предпринимать максимум усилий для того, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение города Яровое», - цитирует Климина сайт региона.

Ддва других котла - девятый и седьмой - работают попеременно, резерва нет. Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Иванов подчеркнул, что котлы требуют капитального ремонта.

«В какой-то степени ситуация пока исправлена, но снимать режим ЧС в Яровом не имеем права. Есть целый ряд вопросов, которые требуют нашей совместной работы... Сделано то, что еще на прошлой неделе нам представлялось невозможным», - подчеркнул Игорь Степаненко.

На контроле оперативного штаба остается перерасчет по отоплению и горячей воде жителям города.