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Режим ЧС объявлен в замерзающем Яровом

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Краевые власти приняли решение об объявлении режима ЧС в Яровом, сообщает Telegram-канал "Красное солнце Алтая". Город-курорт с населением 18 тысяч человек в нынешний отопительный сезон замерзает из-за проблем у местной ТЭЦ.

Утром 21 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел оперативное совещание по ситуации с теплоснабжением Яровового. Сегодня же вечером прошло экстренное заседание краевой комиссии по ЧС. Показателен состав участников. Кроме членов правительства на совещании присутствовали представители региональной прокуратуры, полиции, МЧС и УФСБ.

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По информации министра промышленности и энергетики региона Александра Климина, в настоящее время из-за отсутствия необходимых запасов угля и его низкого качества на ТЭЦ Ярового работает только один котел из трех. Завозимый собственником уголь имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах. Ситуация осложняется изношенностью оборудования ТЭЦ, которая является единственным источником тепла и горячей воды в Яровом. В результате этого температура в квартирах и соцобъектах города уже в течение нескольких суток ниже 18С.

Новый отопительный сезон в Яровом на грани срыва?

Во время подготовки к отопительному сезону собственнику ТЭЦ предлагали различные варианты эксплуатации станции. Однако ООО «ТПК Ресурс» (учредители - Константин и Алексей Вальтеры) заверяло, что смена эксплуатирующей организации (МУП «ЯТЭК») не создаст проблем. С 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды эксплуатирует ООО «Яровская топливно-энергетическая компания» (гендиректор - Сергей Узлов).

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Однако уже начало отопительного сезона показало, что на ТЭЦ сложилась критическая ситуация. Фактически собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти. Правительство края в начавшемся отопительном сезоне вынуждено помогать ТЭЦ Ярового поставкой угля из регионального резервного запаса.

Тем временем краевой следком проводит доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг теплоснабжения жителям Ярового.

С начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с подачей тепла. С наступлением холодов город не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия достаточного количества твердого топлива, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ.

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В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Кроме того, в ходе проверки будет дана юридическая оценка не только действиям должностных лиц, ответственных за подготовку к отопительному сезону, но и руководству ООО «Яровская топливно-энергетическая компания» на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vesti.ru

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