Яровчанам не будут пересчитывать плату за электроэнергию, несмотря на понесенные потери

Новости 28.11.2019 10:15 483

Жителям Ярового пересчитают плату за недополученные во время ЧС энергоресурсы (горячая вода и тепло). Однако рассчитывать на аналогичное возмещение за электроэнергию (многие жители города спасались в это время за счет работы обогревателей) они не смогут. Информация приводится на сайте краевой Госинспекции.

Перерасчетом за коммуналку займется МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс». У предприятия для перерасчета есть все необходимые сведения о периоде недопоставки теплоресурсов в дома горожан, поэтому личного обращения собственников жилья не потребуется. Сведения о перерасчете появятся в квитанции в графе «Перерасчет» в текущем или в последующем месяце.

Если перерасчет не будет выполнен, собственники для восстановления своих прав могут обратиться в прокуратуру или суд.

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Как уточняют "Яровские вести", перерасчет платы за горячее водоснабжение произведут за период с 1 по 5 ноября, с 11 по 12 ноября, а также с 18 по 19 ноября. Объем теплоносителя с температурой ниже 57 градусов будет пересчитан по тарифу холодного водоснабжения, действующему на момент некачественной поставки. Перерасчет платы за отопление населению будет произведен с 1 по 21 ноября на 19,33%; с 22 по 24 ноября - на 15,79%.

Впрочем, судя по отзывам самих жителей Ярового в соцсетях, они остались не в восторге от подобного решения. Людей, в первую очередь возмущает отсутствие компенсации за свет, а также опасение, что выплаты за тепло сделают скорее для "галочки".

"А кто будет компенсировать оплату за электроэнергию? Ведь обогревателями нажгли огромную сумму! А за почерневшие промокшие обои? Тепла не было, людям причинен моральный вред! А тут какие то смешные проценты для "галочки", - пишут пользователи в Instagram.

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Между тем температура воздуха в квартирах жителей и социальных учреждениях Ярового по состоянию на 27 ноября составляла 24 градуса. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе - 95 градусов, в обратном - 69.

Сейчас работают два котла ТЭЦ - №9 и 10. Котел №7 выведен в резерв. Составлен перечень аварийного резерва материалов и оборудования в целях обеспечения скорейшего восстановления работы станции в случае аварийных состояний.

Что касается обеспечения ТЭЦ топливом, то в настоящее время в сутки расходуется в среднем 400 - 450 тонн угля. Запас топлива на сегодня составляет 4783 тонны. К утру 28 ноября ожидалась поставка 32 вагонов с углем. Кроме того, 27 - 28 ноября планируется отгрузка еще 30 вагонов с топливом. В результате будет создан двухнедельный запас угля.