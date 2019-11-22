Яровчанам не будут пересчитывать плату за электроэнергию, несмотря на понесенные потери

Жителям Ярового пересчитают плату за недополученные во время ЧС энергоресурсы (горячая вода и тепло). Однако рассчитывать на аналогичное возмещение за электроэнергию (многие жители города спасались в это время за счет работы обогревателей) они не смогут. Информация приводится на сайте краевой Госинспекции.
Перерасчетом за коммуналку займется МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс». У предприятия для перерасчета есть все необходимые сведения о периоде недопоставки теплоресурсов в дома горожан, поэтому личного обращения собственников жилья не потребуется. Сведения о перерасчете появятся в квитанции в графе «Перерасчет» в текущем или в последующем месяце.
Если перерасчет не будет выполнен, собственники для восстановления своих прав могут обратиться в прокуратуру или суд.
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Впрочем, судя по отзывам самих жителей Ярового в соцсетях, они остались не в восторге от подобного решения. Людей, в первую очередь возмущает отсутствие компенсации за свет, а также опасение, что выплаты за тепло сделают скорее для "галочки".
"А кто будет компенсировать оплату за электроэнергию? Ведь обогревателями нажгли огромную сумму! А за почерневшие промокшие обои? Тепла не было, людям причинен моральный вред! А тут какие то смешные проценты для "галочки", - пишут пользователи в Instagram.
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Между тем температура воздуха в квартирах жителей и социальных учреждениях Ярового по состоянию на 27 ноября составляла 24 градуса. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе - 95 градусов, в обратном - 69.
Сейчас работают два котла ТЭЦ - №9 и 10. Котел №7 выведен в резерв. Составлен перечень аварийного резерва материалов и оборудования в целях обеспечения скорейшего восстановления работы станции в случае аварийных состояний.
Что касается обеспечения ТЭЦ топливом, то в настоящее время в сутки расходуется в среднем 400 - 450 тонн угля. Запас топлива на сегодня составляет 4783 тонны. К утру 28 ноября ожидалась поставка 32 вагонов с углем. Кроме того, 27 - 28 ноября планируется отгрузка еще 30 вагонов с топливом. В результате будет создан двухнедельный запас угля.
Температура в квартирах и соцобъектах города уже в течение нескольких суток ниже 18С