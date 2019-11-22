Госинспекция на пару с жильцами взяли верх над проблемной УК из Барнаула

Новости 22.11.2019 17:15 83

Накануне суд принял решение по резонансному делу, касающемуся спора между жильцами барнаульских домов и их управляющей организацией - ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района». Вердикт оказался не в пользу УК, сказано на сайте краевой Госинспекции.

В течение трех лет собственники помещений в 74 многоквартирных домах (МКД), находящихся в управлении ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района», пытались оспорить задолженность за холодную воду и водоотведение за 2011-2012 годы. Жилищный надзор по итогам проверочных мероприятий в адрес ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района» направил более 300 предписаний.

Пройдя несколько судебных инстанций, решение о неправомерности предъявления задолженности собственникам помещений в МКД признано законным.

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Жилищным надзором начаты проверки исполнения ранее выданных предписаний. По факту их неисполнения в судебный участок направлено более 70 дел об административном правонарушении.

В октябре 2019 года мировым судьей рассмотрено 20 административных материалов, по которым вынесены постановления о признании ООО «ДЕЗ-2» Ленинского района виновным в совершении административного правонарушении (ч. 24 ст. 19.5 КоАП) и назначении штрафа. Речь идет о сумме 400 000 рублей.

В настоящее время предписания, выданные краевой Госинспекцией ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района», исполняются в максимально короткий срок. Собственникам уже произведены перерасчеты на общую сумму более 2,5 млн рублей. По оставшейся части предписаний перерасчет продолжается.