Барнаульская УК снова требует от жильцов дома «лишние» деньги

Новости 04.09.2019 14:00 207

Жители дома по адресу Островская, 4 пожаловались депутату ЛДПР в Барнаульской гордуме Дмитрию Ворсину на свою управляющую компанию ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района», которая не сделала перерасчет по холодному водоснабжению и водоотведению.

По словам жильцов квартир, коммунальщики не хотят этого делать даже после соответствующего предписания Госинспекции Алтайского края, которое было принято еще 11 июля. Долги по прежнему числятся на жителях квартир, из-за чего они не имеют возможности оформления документов для получения субсидии на оплату ЖКХ.

Ворсин связался с руководством Государственной инспекции Алтайского края. Ее руководитель Олег Веремеинко проверил полученные факты.

«При нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги управляющая компания должна не только сделать перерасчет, но и выплатить собственникам квартир штраф – так гласит Жилищный Кодекс», - сделала выводы инспекция.

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Жильцы показали представителям УК «ДЕЗ-2 Ленинского района» бумаги, подписанные замруководителя жилнадзора Сергеем Гричановым, однако им отказали в грубой форме.

«Гричанов нам не начальник! Ничего мы исполнять не будем, обращайтесь в суд», - сказали гражданам.

«ЛДПР добивается скорейшего списания долгов с жителей района, попавших под крыло к такой непорядочной конторе. Просим жильцов, пострадавших от незаконных действий «дезовцев», обращаться к нам в партию», – призвал Дмитрий Ворсин.

Напомним, скандальная УК в прошлом году внезапно выставила долг жильцам за холодную воду, которая утекла из их кранов еще в 2011-2012 годах. В тот период в домах не стояли общедомовые приборы учета воды. То есть, посчитали по нормативу. При этом в квартирах жильцов работали индивидуальные счетчики, их показания передавались вовремя.

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Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 9 апреля 2019 года признал выставление долга незаконным. Тогда депутаты Дмитрий Ворсин и Кристина Юстус попросили всех пострадавших жителей обращаться к ним в индивидуальном порядке. Парламентарии передавали по каждому случаю обращения в Госинспекцию с просьбой направлять в УК предписания о перерасчете на основании решения суда. Всего депутаты направили в Госавтоинспекцию более полусотни таких документов.

Кстати, ранее, в 2017 году Сибирская генерирующая компания составила список самых ответственных управляющих организаций Барнаула. В число критериев отбора вошли уровень собираемости платежей за тепло и горячую воду и ответственное отношение к подготовке обслуживаемого жилфонда к отопительному периоду.

В список лучших вошли 14 управляющих компаний и ТСЖ города. Среди них тогда оказалась и «ДЕЗ-2 Ленинского района».