Мэрия Бийска по-прежнему не желает выделять землю многодетной матери

Новости 14.11.2019 17:15 271

Получила свое продолжение история, связанная с выделением земли многодетной матери в Бийске. Администрация города на днях предложила Евгении Скударновой взять другую недвижимость вместо той, из-за которой она устроила пикет.

Напомним, 20 октября Скударнова устроила возле здания городской администрации одиночный пикет в знак протеста против отказа мэрии выдавать ей положенный по закону земельный участок. Чиновники заявили, будто бы там стоит многоквартирный дом (на самом деле – давно снесен).

После этого землю оперативно выставили на аукцион. Торги за данную территорию должны были состояться 7 ноября, однако ни одной заявки подано не было. Теперь многодетная мать намерена предпринять еще одну попытку получить спорный участок. «Политсибру» будет следить за развитием событий.

Тем временем как рассказала изданию Скударнова, еще в конце октября она направила обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко и 8 ноября получила ответ. Но только почему-то не от главы региона, а от первого заместителя бийского градоначальника. В нем многодетной матери предлагаются другие земельные участки на выбор.

«Я их по карте еще даже толком не просматривала – достаточно было взглянуть на абсолютно неизвестные мне названия улиц, чтобы понять, что это где-то далеко. А у меня здесь ребенок в школу ходит и в кружки разные, мне этот участок в Заречье гораздо удобнее», – сообщила Евгения Скударнова.

Землю в Бийске, которую не дали многодетной матери, выставили на аукцион Новости 21.10.2019 17:15 7 ноября состоятся торги за участок, по поводу которого бийская коммунистка устроила пикет у здания городской думы 1930

«Политсибру» направил в администрацию Бийска официальный запрос, с просьбой разъяснить ситуацию, однако чиновники его проигнорировали.

Добавим, 15 октября на аукцион выставлен аналогичный участок по соседству с тем, на который претендовала многодетная мать. Его стоимость составляет 1,13 млн рублей, итоги аукциона подведут 21 ноября.