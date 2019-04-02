Землю – многодетным: в Бийске прошел материнский пикет

Новости 21.10.2019 7:40 175

Накануне активистка партии «Коммунисты России» многодетная мать Евгения Скударнова провела одиночный пикет у здания администрации Бийска. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель реготделения КПКР в Алтайском крае Сергей Матасов.

Целью пикета было заявлено привлечение внимания общественности и губернатора Алтайского края к проблеме получения земельных участков многодетными семьями. Ранее на Алтае уже проходило несколько пикетов, посвященных этой теме. В основном - в Барнауле, где данный вопрос стоит наиболее остро.

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Кстати, барнаульцы подсчитали, что участка им (если ничего не изменится в лучшую сторону) придется ждать около 118 лет. Из четырех с половиной тысяч нуждающихся в краевом центре землю получили всего 20 семей (данные на февраль 2019).

Между тем 26 июня были внесены изменения в региональный закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». Нововведения позволяют многодетным семьям самостоятельно выбирать свободный земельный участок для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в любом районе или городе Алтайского края, и обратиться за предоставлением его в собственность бесплатно и без торгов.

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31 июля «дефицитом» земельных участков для многодетных семей заинтересовалась Генпрокуратура РФ, однако пока никаких санкций не последовало.

Организатор одиночного пикета бийчанка Евгения Скударнова рассказала историю своего обращения за положенной недвижимостью.

«В августе 2019 года я выбрала участок в городе, при этом посмотрела на публичной кадастровой карте статус этого участка. По данным карты, этот участок предназначался под ИЖС, а уже 29 августа я обратилась с заявлением о представление участка в собственность. На моё заявление пришёл отказ, основанием указано, что на участке находится многоквартирный жилой дом, что не соответствует действительности. 18 октября 2019 года я узнала, что данный земельный участок выставлен на торги с начальной ценой 1 155 144,09 рублей. После получения отказа и до момента выставления участка на торги со мной из администрации никто не связывался, и предложений оформить участок не поступало», – сообщила она.

Добавим, "Политсибру" подготовил официальный запрос в мэрию Бийска с просьбой прокомментировать данную информацию.