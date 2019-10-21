Землю в Бийске, которую не дали многодетной матери, выставили на аукцион

Новости 21.10.2019 17:15 234

7 ноября состоятся торги за участок, по поводу которого бийчанка накануне устроила пикет у здания городской администрации.

Как уже писал «Политсибру», многодетная мать Евгения Скударнова, пытавшаяся получить положенный ей по закону бесплатный земельный участок, вышла на одиночный пикет, возмущенная полученным отказом, который действительно выглядит достаточно странно.

Скударнова написала заявление о предоставлении в ее собственность земельного участка в Бийске, по адресу: улица Краснооктябрьская, 152. Отметим, что территория весьма привлекательна – это земля в Заречье, в полутора кварталах от Коммунарского моста. На данном участке, площадью 1793 кв. м, допускается возведение жилых домов с плоской крышей – до 10 метров высотой, а с двускатной – до 14 метров (до конька крыши). Впечатление несколько портит лишь невозможность подключения к городской канализации и возможность застройки лишь 50% площади.

9 сентября из бийской мэрии Скударновой пришел отказ, в котором указывалось, что на участке расположен многоквартирный дом, находящийся на кадастровом учете, хотя сама многодетная мать утверждает, что это не соответствует действительности. На ее странице ВК опубликовано фото места, на котором, по мнению бийских чиновников, высится двухэтажный многоквартирный дом.

Известно, что к 2018 году этот, а также соседний (Краснооктябрьская №150) дома должны были быть снесены как аварийные. Оба освободившихся участка планировались под жилищное строительство. По данным 2ГИС, на Краснооктябрьской №152 расположено одноэтажное сооружение, а №150 вовсе отсутствует. Местные жители подтверждают, что оба здания снесены. Фото ниже датировано 2016 годом.

По данным Росреестра, 24 сентября, то есть, спустя две недели после отказа мэрии отдать землю Скударновой, участок №152 был снят с учета, а на следующий день – 25 сентября – городская администрация постановила выставить его на торги, что и было проделано 30 сентября. Начальная цена участка составляет 1,15 млн рублей (это его кадастровая стоимость). Торги состоятся 7 ноября.

15 октября на аукцион выставлен соседний участок (№150) – также за свою кадастровую стоимость 1,13 млн рублей, итоги аукциона по нему подведут 21 ноября.

«Политсибру» направил запрос в бийскую мэрию, ответа на него пока не поступило.