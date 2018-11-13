«Мы не должны ориентироваться на США»: алтайский министр - о развитии театров

Новости 14.11.2019 15:15 420

Подходит к концу 2019 год, который указом президента объявлен в России Годом театра. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в ходе интернет- форума рассказала, чем этот сезон отличался от других, какая прослеживается динамика в развитии театров и как будет удерживаться интерес зрителя в 2020 году.

Результаты и планы

Она отметила, что в следующем году в Барнауле пройдет четвертый Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина, а в 2021-ом – второй Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Данные фестивали проводятся раз в два года и будут чередоваться. Что касается фестиваля спектаклей по произведениям Василия Шукшина, то такая возможность рассматривается, но только по юбилейным годам — один раз в пять лет.

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Безрукова добавила, что полная картина по количеству зрителей за 2019 год будет представлена после новогодних праздников.

«Вместе с тем, хотелось бы отметить, что результативность Года театра для нас измеряется не только количеством зрителей, но и количеством новых премьер, участием в фестивалях, гастрольной деятельности, организации творческих лабораторий, укрепление материально-технической базы учреждений и не только. А удерживать зрителя, конечно, будем новыми интересными спектаклями. Федеральная поддержка на постановку новых спектаклей, позволяющая приглашать интересных режиссеров, останется и в следующем году», - прокомментировала министр культуры.

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Ремонт музкомедии

Как рассказала Елена Безрукова, в серьезной реконструкции нуждается здание Алтайского государственного музыкального театра. «Изначально, действительно, рассматривался вариант полной и комплексной реконструкции здания Музыкального театра. Однако это требует не только значительных финансовых средств, а самое главное приостановки деятельности театра и переселения его на довольно длительное время (не один год) на другую площадку. Поэтому было принято решение поэтапно проводить ремонтные работы», - подчеркнула министр.

Так, в прошлом году полностью приведен в порядок зрительный зал, установлены новые кресла, отремонтированы механика и планшет сцены. Летом этого года, между театральными сезонами, отремонтировано фойе, а также выполняются работы по ремонту систем, которые не видны зрителям: инженерных коммуникаций, вентиляции и др.

«Следующий этап, на который мы рассчитываем выйти в 2020 году – это ремонт фасада здания Музыкального театра, в текущем году проект уже подготовлен», - заявила министр культуры.

Восстановление лицея

Капитальный ремонт также необходим зданию бывшего музыкального лицея по адресу: Калинина, 5"а". Летом 2019 года здесь произошел пожар, этот объект является памятником истории. «Учитывая, что ранее предпринимались попытки снять с этого здания статус памятника, но этого сделать не удалось, то выход только один - воссоздание этого объекта, хотя экономически, возможно, это не совсем целесообразно. Но требования охранного законодательства существуют и их необходимо выполнять. На данный момент здание законсервировано. Конкретных решений по срокам и средствам на восстановление объекта пока нет», - обратила внимание Безрукова.

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Театры и дотации

Напомним, в Алтайском крае на данный момент насчитывается четыре государственных театра и три муниципальных. Основные затраты на их содержание берет на себя государство. По словам Безруковой, собственные доходы краевых театров составляют 30-40% от бюджетных ассигнований, выделяемых из регионального бюджета на их содержание.

«Если наши театры полностью перевести на самоокупаемость, то стоимость билетов будет очень высока, и они станут недоступны для жителей региона. А ведь мы, как орган исполнительной власти, с одной стороны, должны обеспечить населению возможность приобщения к театральному искусству, а с другой - доступность, в том числе и ценовую. С учетом этого на сегодняшний день считаем такое соотношение бюджетных и внебюджетных расходов на деятельность театров оптимальным», - констатировала министр культуры.

Между тем, в России существует более 700 театров. Их самоокупаемость составляет около 20-30%. В ближайшее время эту отрасль, как киноиндустрию, не смогут перевести на рыночные «рельсы».

«Перевести все театры на самоокупаемость невозможно. Между тем, уровень развития культуры и искусства в России занимает одну из высоких планок в мире, и вряд ли мы должны в этом вопросе ориентироваться на США», - резюмировала Безрукова.