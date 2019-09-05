Спектакль Молодежного театра Алтая включен в лонг-лист «Золотой маски»

Новости 03.11.2019 16:25 193

Экспертный совет премии «Золотая маска» отметил спектакль Молодежного театра Алтая в числе лучших постановок сезона, сообщает сайт правительства региона.

Глитч Wonder boy МТА вошел в лонг-лист национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». В этом списке отмечены 110 самых заметных спектаклей сезона 2018 - 2019 годов.

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«Для Молодежного театра Алтая попадание в список самых заметных в России спектаклей прошедшего сезона - большое событие. Это высокая оценка экспертами театрального дела постановки, профессионального уровня постановочной группы, артистов, цехов театра. А об актуальности выбранной темы и сценической интерпретации говорят приглашения на крупные российские фестивали: конкурс-фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!» и первый в стране Форум-фестиваль социального и инклюзивного театра «Особый взгляд», - отмечают в МТА.

Напомним, премьера Wonder boy состоялась 14 сентября 2018 года. Это спектакль об особенном мальчике, которому предстоит найти свой путь к сверстникам, обычным детям. Режиссер постановки - Максим Соколов, художник-постановщик - Анастасия Юдина, хореограф - Екатерина Культина.

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Добавим, что актер Александр Хряков, в прошлом году уволившийся из Театра драмы им. Шукшина, номинирован на лучшую мужскую роль второго плана в спектакле «Мы, герои», сыгранную на сцене Красноярского драмтеатра.