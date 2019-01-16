Логотип ценой в 100 тысяч: завершился ребрендинг «Шукшинских дней на Алтае»

Новости 09.03.2019 18:00 936

В Алтайском крае определили победителя конкурса на разработку логотипа всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Самым удачным признан вариант дизайнера Юлии Раменской, она получит 100 тысяч рублей.

Всего на конкурс поступило свыше ста заявок от жителей из разных регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Свои варианты логотипа прислали школьники, студенты, профессиональные дизайнеры, а также любители, уточняют в Минкультуры Алтайского края.

Разработчику нового логотипа «Шукшинских дней на Алтае» обещают контракт на 100 тысяч рублей Новости 16.01.2019 1:16 Новый логотип будут использовать во всей линейке информационно-рекламной и представительской продукции фестиваля 1169

Большая часть авторов в основе своих работ использовала изображение Василия Шукшина, горы Пикет, природы Алтая. "К сожалению, многие участники, незнакомые со спецификой фестиваля, в своих работах отразили только одно направление «Шукшинских дней на Алтае» - кинематографическое или литературное", - рассказали организаторы. Между тем комиссия отметила несколько работ, которые могли бы стать эмблемами отдельных мероприятий фестиваля.

По итогам голосования победителем признан вариант эмблемы алтайского дизайнера Юлии Раменской. По словам автора, эмблема символизирует широту проведения фестиваля и гостеприимство жителей Алтая. Так же она указывает, что Шукшин родом из алтайской деревни.

Добавим, комиссия приняла решение за интересные дизайнерские решения отдельно поощрить пять участников конкурса: Ольгу Войтову, Елену Гуц, Оксану Кириченко, Татьяну Шадрину и Светлану Щербинину.