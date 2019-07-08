«Я – за истории, которые будоражат!»: лауреат Шукшинской премии-2019 рассказал о себе

Новости 05.07.2019 14:50 400

Шукшинскую литературную премию губернатора Алтайского края получил писатель из Ангарска Игорь Корниенко. Автор удостоен премии за рассказы «Птичка-невеличка», «Иду искать!», «Змея кусает себя за хвост», «Астероид» и повесть «Алаведерчи». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

«Политсибру» пообщался с лауреатом. Игорь Корниенко рассказал о том, как проходит его творческий процесс.

«Во вдохновение я не верю. Для меня писать – это как ходить на работу. С утра на свежую голову особенно хорошо пишется... Истории живут во мне в виде неких зарубок, стежков, отпечатков... рождается история, выплескивается на лист – зарубка исчезает... Иногда история вынашивается много лет, пока не случается некоего толчка, вспышки... Это может быть совсем не относящийся к сюжету импульс (уличная сценка, случайно услышанная фраза...) и история возникает. И я никогда не знаю чем она закончится... Ты во власти истории рассказа – никакого плана. Получается, не я пишу рассказы – рассказы пишут меня. Финал для меня так же неожиданен как и для читателя... Я за истории которые будоражат, волнуют, встряхивают по хорошему!», – поделился писатель.

В соискании Шукшинской премии Игорь Корниенко участвует впервые. В списке его предыдущих достижений значатся литературные премии конкурсов имени Виктора Астафьева, Игнатия Рождественского и «Золотое перо Руси», а также спецприз от членов жюри в международном драматургическом конкурсе «Премьера». Тем не менее, победа в Шукшинском конкурсе оказалась для писателя неожиданностью.

Вручение Шукшинской литературной премии состоится 27 июля на горе Пикет в рамках заключительной программы Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». В этом году на соискание премии поступило рекордное количество заявок. Свои произведения на конкурс представили более 30 авторов. Три заявки были отклонены в связи с несоответствием условиям конкурса.

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, большое количество заявок объясняется как предстоящим юбилеем Василия Шукшина, так и ростом популярности самой премии, за время присуждения которой сложилась достаточно высокая планка художественного уровня произведений, а также их направленности.

«Голосование в этом году было очень сложным, потому что изначально единого мнения у членов комиссии не сложилось. В шорт-лист претендентов вошли три писателя: Игорь Корниенко (г. Ангарск), Михаил Павлов (г. Москва) и Павел Кренёв (г. Москва). По условиям конкурса, чтобы премия была присуждена за одного кандидата должны проголосовать большинство членов комиссии. Причем эти люди голосуют независимо друг от друга, находясь в разных городах, мнения некоторых мы получаем в письменном виде, так как возможности собраться всем за одним столом, практически нет. С одной стороны это определяет некую независимость и объективность, с другой – может давать совершенно разные мнения и результаты. Тем не менее, члены комиссии отдали большинство голосов Игорю Корниенко, который на сегодняшний день является самым молодым лауреатом Шукшинской премии», - рассказала Елена Безрукова.

В 2019 году Шукшинская литературная премия Губернатора Алтайского края будет вручаться в седьмой раз. Премия присуждается за прозаические произведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы. Первым ее обладателем стал писатель из Кургана Виктор Потанин, в 2009 году она была вручена писателю из Воронежа Ивану Евсеенко, в 2011 году – Михаилу Еськову из Курска, в 2014 году премия присуждена алтайскому писателю Анатолию Кирилину, а в 2016 году – Михаилу Тарковскому (Красноярский край), в 2018 - Владимиру Костину (Томск) . Размер премии составляет 150 тысяч рублей. Кроме этого, в Алтайском крае издаются книги лауреатов Шукшинской премии, которые поступают в библиотеки региона.