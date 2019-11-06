Адвокат Кадырова будет защищать солдата, расстрелявшего восемь человек в Забайкалье

Новости 09.11.2019 18:10 482

Защищать интересы срочника Рамиля Шамсутдинова будет Саид-Магомед Чапанов — адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова. Он вылетел в Читу вместе с коллегой Равилем Тугушевым. Защитники хотят добиваться переквалификации обвинения на убийство в состоянии аффекта, пишет «Кавказский узел». Солдат расстрелял восемь сослуживцев. Его повезут на психиатрическую экспертизу в Москву. Она продлится полтора месяца.

«Отец говорит, что он очень изменился, был как будто не в себе. Но из разговора было понятно, что мальчик был подавлен», - сообщил адвокат.

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Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября в воинской части в Забайкалье застрелил восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров. СК завел уголовное дело, Шамсутдинова арестовали. Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой. Из Алтайского края погибли трое. 21-летнего Артема Никишина похоронили в Кулунде. С Анатолием Куроповым простились в родном селе в Крутихинском районе. Еще одного погибшего – 19-летнего рядового Алексея Андреева – похоронили в Бийске.

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По результатам расследования стрельбы в воинской части министр обороны Сергей Шойгу провел закрытое совещание, на котором разнес подчиненных, говоря, что при надлежащем исполнении обязанностей Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

По одной из версий, которую приводят читинские СМИ, Шамсутдинова якобы заставили муть туалет. Он сделал это, но старшие заявили, что тот справился плохо, и попытались окунуть рядового головой в унитаз. Офицеры якобы потребовали от других сослуживцев добиться принуждения Шамсутдинова к мытью туалета любой ценой. Телеграм-канал Baza уверяет, что солдату угрожали изнасилованием, отобрали телефон. Минобороны РФ назвало эти сведения «ложью».