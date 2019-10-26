Обнародована характеристика солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Новости 06.11.2019 8:15 918

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в Забайкальской части, «неоднократно получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности с оружием во время учебно-боевых упражнений».

Как пишет РБК со ссылкой на социально-психологическую характеристику, составленную военными психологами при обследовании служащих его части, он получал взыскание за то, что ранее уже направлял оружие на сослуживцев.

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В данном документе также отмечается, что призванный в июле 2019 года Шамсутдинов занимался рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой и был «физически развит отлично». Имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, интерес к ведению вооруженной борьбы и участию в боевых действиях.

Рамиль Шамсутдинов «способен к оказанию физического воздействия на других», «способен на грубость» во взаимоотношениях с командирами, а также «болезненно реагирует на критику в свой адрес».

Кроме того, солдат «легко критикует других или нарушает их личное пространство». «В общении с другими может проявляться ультимативность, невежливость, беспринципность. В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен», - уточняется в характеристике солдата.

Добавим, военный психолог отнес Шамсутдинова к II группе нервно-психической устойчивости. Он заключил, что у него зафиксированы «на фоне негативно окрашенных переживаний: гнев, печаль, обида — происходит эмоциональное «застревание», при этом свойственно долгое внутреннее удерживание таких эмоций, которые возникают на почве уязвленного самолюбия».

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Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября в воинской части в Забайкалье застрелил восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров. СК завел уголовное дело, Шамсутдинова арестовали. Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой.

Ранее отец Шамсутдинова уверял, что следствие хочет скрыть дедовщину в армии. Работающая на месте происшествия комиссия, как сообщали источники РБК, установила факт «межличностного конфликта» между Шамсутдиновым и сослуживцем. Однако случаи физического насилия комиссия не подтвердила. Отец срочника также заявил, что не верит в версию о конфликте сына с сослуживцами.

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По результатам расследования стрельбы в воинской части министр обороны Сергей Шойгу провел закрытое совещание, на котором разнес подчиненных за организацию работы с личным составом, сообщал РБК один из знакомых с его результатами источников. Он отмечал, что Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, говоря о том, что при надлежащем исполнении обязанностей Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.