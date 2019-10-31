Троих солдат, погибших в результате ЧП в Забайкалье, похоронили в Алтайском крае

Новости 31.10.2019 14:45 1444

30 октября в Алтайском крае прошли похороны солдат, погибших от рук сослуживца в Забайкалье. Проститься пришли пришли сотни человек. Тела доставили в регион накануне, пишет "КП-Алтай".

Напомним, солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих. Причиной назывались неуставные отношения. Четверо пострадавших оказались из Алтайского края, трое погибли. 21-летнего Артема Никишина похоронили в Кулунде. Ему до конца службы оставался всего день. С Анатолием Куроповым простились в родном селе в Крутихинском районе. Еще одного погибшего – 19-летнего рядового Андреева – похоронили в Бийске.

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Удалось выжить Владиславу Шпаку, он также был без пяти минут дембелем. Сейчас он находится в московской больнице имени Бурденко, парню сделали операцию, он уже пришел в сознание. Врачи пока не дают прогнозов по выздоровлению. "Он в реанимации, пришел в себя, это пока все, что могу сказать. Второй выживший мальчик тоже здесь. О том, что случилось, мы с сыном не говорили, он еще слишком слаб. Он только сказал, мама, не волнуйся, все будет хорошо", - рассказала изданию мать солдата Светлана Шпак.

Между тем по одной из версий, которую читинские СМИ приводят со ссылкой на главу Союза солдатских матерей Забайкальского края, Шамсутдинова якобы заставили "драить" туалет. Он это сделал, а старший лейтенант заявил, что тот справился плохо, и попытался окунуть рядового головой в унитаз, но не смог - Шамсутдинов оказал сопротивление. Тогда офицер приказал тем, кто был в карауле, "воспитать" Шамсутдинова. Через некоторое время срочник расстрелял сослуживцев.