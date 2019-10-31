Несколько солдат госпитализировали с нервным срывом после ЧП в Забайкалье - СМИ

Новости 03.11.2019 10:35 394

В Забайкалье как минимум семь солдат срочной службы из воинской части №54160, где во время стрельбы были убиты 8 человек, госпитализированы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на главу организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа Ирину Браун.

По словам Браун, в указанной части служит 26 человек из Югры, из них 7 человек – в госпитале с нервным срывом. "Один не может говорить, у второго развился псориаз. Детали состояния остальных пяти мне неизвестны", – сообщила Браун. Она предположила, что "ухудшение состояния здоровья связано со стрессом, который испытали солдаты".

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В Минобороны России заявили, что информация о госпитализации 7 и более солдат из-за нервного срыва – вымысел.

Кроме того, Браун сообщила, что воинскую часть, в которой произошла стрельба, расформируют, поэтому комитет матерей просит перевести 26 солдат из Югры в части ближе к родному региону.

Тем временем председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России муфтий Нафигулла Аширов в соцсетях попросил "земляков, братьев и сестер по вере" помочь в справедливом расследовании дела солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в Забайкалье.