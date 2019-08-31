Краевые чиновники насчитали 1,1 млн туристов, посетивших регион за лето

Новости 28.09.2019 11:40 243

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых накануне заявил, что за три летних месяца регион посетили более 1 млн человек.

Дешевых отметил, что Алтайский край является одним из наиболее популярных среди туристов регионов. По оперативной информации муниципалитетов, только за летний период этого года в Алтайском крае отдохнули более 1,1 млн человек, что превышает аналогичный период 2018 года в среднем на 5%.

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Наиболее популярными местами для отдыха традиционно считаются Белокуриха, «Бирюзовая Катунь», Алтайский и Смоленский районы, озера Ая, Яровое, а также соленые озера Завьяловского и Романовского районов, напоминает офсайт правительства края.

Единственную в Сибири игорную зону, которая расположена в Алтайском крае, в текущем году посетили более 94 тысяч человек.

Одним из самых популярных природных объектов у туристов стали Тавдинские пещеры, с мая по август их посетили около 100 тысяч человек.

«Трендом в регионе является событийный туризм. В этом году уже прошло более 50 событийных мероприятий различного формата. Самыми яркими из них стали «Сибирская Масленица», «Цветение маральника», Международный гастрономический фестиваль «АлтайФест» и «Ах! Фест», - рассказал руководитель краевого ведомства.

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Также Евгений Дешевых подчеркнул, что муниципалитеты проводят собственные праздники и фестивали. Среди них - Медово-яблочный Спас, гастрономический фестиваль «Белокурихафест», который в этом году прошел впервые, фестиваль бардовской песни «Звенигора» (Змеиногорский район), различные гастрономические фестивали: «Всэ будэ смачно!», «Жареный карась», «На Завьяловских озерах» и другие.

По мнению руководителя отраслевого управления, постепенно растет и уровень инфраструктуры: «В регионе открываются новые отели, гостиницы, кафе, базы отдыха, обновляются действующие объекты. Только к этому туристическому сезону открыли 14 новых средств размещения различной категории: базы отдыха, сельские дома, комплекс придорожного сервиса, кафе и другие объекты».

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В настоящее время в туротрасли региона действует более 1000 субъектов сферы туризма, из них услуги размещения оказывают 725 предприятий, туроператорские и турагентские услуги - более 180 организаций. Санаторно-курортный комплекс Алтайского края представлен 41 учреждением.