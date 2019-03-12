Курортный сбор не для всех: почему снизился турпоток в Алтайском крае

Новости 12.09.2019 9:45 266

Тенденция с ростом турпотока наблюдается во всех кроме Алтайского края регионах, где был утвержден туристический сбор. Это объясняется сложными погодными условиями прошлого года, об этом сообщил в среду министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Как пишет ТАСС, в Краснодарском крае туристический поток в 2018 году увеличился на 21,6% в сравнении к предыдущему году. В Ставропольском крае увеличился на 8%. Отмечается, что в Алтайском крае зафиксировано снижение турпотока на 1%.

«На снижение количества туристов оказали влияние неблагоприятные погодные условия, в том числе аномально низкие температуры в прошедшем году, а также позднее наступление весны», - уточнил он на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

По данным СМИ, в целом в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях с начала 2019 года собрали 361 млн рублей курортного сбора, из них всего 29 млн в нашем регионе.

На что потратили 20 млн рублей курортного сбора в Алтайском крае? Новости 12.03.2019 13:43 За январь 2019 года поступления составили 3,4 млн. рублей 1492

Важно отметить, больше всего дохода от туристического сбора получили в Ставрополье -180 млн рублей, в Краснодарском крае немного меньше - 152 млн рублей. Для сравнения, по итогам эксперимента в 2018 году было собрано 313 млн рублей.

Напомним, курортный сбор ввели в экспериментальном режиме на 4,5 года – с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года. Его ввели в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.