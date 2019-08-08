Новосибирские туристы предпочитают Крыму Алтай

Новости 31.08.2019 20:00 423

Наиболее популярными местами отдыха среди новосибирских туристов в 2018 году в России стали Новосибирская область и «Два Алтая», а также Краснодарский край, сообщает Новосибирскстат.

«На Новосибирскую область приходится 23,7% внутреннего туристского потока, Алтайский край — 19,3%, Краснодарский край — 15,5%, Республику Алтай — 13,8%, Республику Крым — 8,2%. В Кемеровской области отдохнули 5,8% российских туристов, Иркутской области — 2,6%. Доля городов Санкт-Петербурга и Москвы составила соответственно 3,2% и 2% от внутреннего туристского потока», — сообщает служба статистики.

В 2018 году Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе по основным показателям, характеризующим деятельность турфирм. Среди всех субъектов Российской Федерации по численности обслуженных туристов область занимает 11 место, по суммарной стоимости реализованного населению туристского продукта – шестое.

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Кроме того, ведомство опубликовало инфографику, наглядно демонстрирующую распределение новосибирского турпотока.