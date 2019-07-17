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«Сибирская монета» может пополниться развлекательным комплексом с казино за 3,5 млрд

Новости
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Краевая инвесткомиссия поддержала проект строительства на территории «Сибирской монеты» многофункционального развлекательного комплекса с казино. Об этом стало известно после заседания в правительстве края под представительством губернатора.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, свой проект показали инвесторы Алексей Сакварелидзе и Антон Быков. Его стоимость — 3,5 млрд рублей. Работы пройдут в несколько этапов, начнутся в 2020 году, завершатся — 2024-м. На первом этапе обещают построить зал на 300 игровых автоматов и десять игровых столов. Это позволит создать 100 новых рабочих мест.

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На втором этапе, в 2021 - 2023 годах, планируют ввести гостиницу по франшизе одного из международных брендов, площадью в 10 тысяч «квадратов». Это до 150 номеров разной категории. Строить гостиницу инвестор собирается в 2021 году и открыть через два года. На заключительном этапе сдадут большое казино на 5000 «квадратов» и зону отдыха.

Инвестиционная комиссия похвалила проект за создание новых рабочих мест. Инвестор отметил, что в перспективе собирается уйти от вахтового метода, а давать постоянную работу местным жителям.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

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