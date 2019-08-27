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Как проходит ремонтная кампания-2019 на дорогах Алтайского края

Новости
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В Алтайском крае подвели предварительные итоги ремонта автомобильных дорог  на федеральных трассах и межмуниципального значения в 2019 году.  Специалисты ФКУ Упрдор «Алтай» озвучили планы по приоритетным магистралям, пишет «МК на Алтае».

Досрочный ремонт

В Алтайском крае в этом дорожно-строительном сезоне введут в эксплуатацию после всех видов работ 68 км федеральных трасс. Из них 40 км уже готовы, остальные – в стадии завершения.

На автодороге А-322 дорожники закончили ремонт на последнем из запланированных на этот год объекте – в Поспелихинском районе. Работы здесь должны были закончить к 20 октября, но подрядная организация справилась раньше установленного графиком срока.

Кроме того, на этой же трассе были введены два участка общей протяженностью 19 км. В Шипуновском районе, с 166 по 173 км, выполнили ремонт, а в Топчихинском на 12-километровом отрезке транспортно-эксплуатационные характеристики повысили с помощью тонкослойных покрытий.

Аналогичные работы выполнили на Чуйском тракте, с 186 по 189 км, и проводят еще на двух участках: от развязки возле Новоалтайска в сторону Новосибирска и в сторону Бийска. Завершились работы на обходе Бийска: здесь на участке протяженностью 10 км выполнили шероховатую поверхностную обработку.

Капитальный ремонт на Чуйском тракте идет на двух мостах. Движение по мосту через Большую Речку откроют в ноябре, работы здесь выполнены на 70%.  Реконструкция моста через Ишу продолжается в Красногорском районе. На этот год запланировано устройство покрытия, а ввод в эксплуатацию – в 2020-м. Так же в 20-м закончат работы на двух переходящих объектах на А-322: реконструкция в Шипуновском районе и капремонт в Поспелихинском.

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Глобальные перемены

Основным событием этого года для федеральных дорожников станет, безусловно, завершение строительства нового моста через реку Чумыш. Реконструкция федеральной автомобильной трассы Р-256 «Чуйский тракт», с 150 по 158 км, идет в Тальменском районе Алтайского края.

Напомним, работы на объекте начались в 2014 году, а ввод моста в эксплуатацию изначально был запланирован на 2017-й. Однако из-за последовавших кризисных явлений у подрядной организации возникли трудности с выполнением контрактных обязательств. По этой причине срок был передвинут на 2019 год, сейчас выполнено 75% от всего объема работ.

Движение по половине проезжей части на мосту уже открыли, вторая половина используется для технического транспорта дорожников. Выполняется укладка покрытия на подходах к мосту – со стороны Барнаула эта часть работы завершена, со стороны Новосибирска продолжается. Для этого запустили еще один асфальтобетонный завод.

Параллельно с этим идет демонтаж старого моста. Его конструктивная особенность – большое количество опор – каждую весну создавала проблемы. Каждый деформационный шов конструкции – потенциальный очаг разрушения покрытия, это негативно отражалось на эксплуатационных качествах объекта. Кроме того, в русле реки возле опор образовывался ледовый затор, что осложняло паводковую ситуацию. Новый спроектирован так, чтобы решить эту проблему, и по всем техническим расчетам прослужит не менее ста лет. В целом пропускная способность на участке, после ввода в эксплуатацию, увеличится втрое.

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Вместе с завершением реконструкции в Тальменском районе в этом году на Чуйском тракте приступают к расширению до четырех полос еще одного участка, с 173 по 183 км. В результате будет построена дорога первой технической категории, – это четыре полосы движения, по две в каждом направлении, барьерное ограждение, разделяющее потоки.

Также идет подготовка к началу работ от развязки возле Новоалтайска (212-й км) в сторону Бийска. К 2022 году планируется построить четырехполосную дорогу на участке до Баюновских Ключей. Параллельно с этим разрабатывается и проект расширения Чуйского тракта в направлении от Бийска в сторону краевой столицы.

Масштабные планы

Так, федеральные дороги в Алтайском крае соответствуют нормативным требованиям более чем на 90%. Главным направлением развития на ближайшие годы в ФКУ Упрдор «Алтай» называют расширение до четырех полос и поддержание сети. Региональные и муниципальные дороги также обновляются  большими темпами, уже привели в нормативное состояние более 230 км.

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Наиболее масштабные работы Минтранс проводит в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Так, в краевой столице на улице Попова от Власихинской до Трактовой будет построена вторая полоса движения, чтобы разгрузить участок. Строительство также ведется на участке Солнечной Поляны в границах Жасминной и Энтузиастов. Это позволит соединить Павловский тракт, одну из крупнейших магистралей города, с проспектом Космонавтов. Помимо этого, покрытие отремонтируют на 31 участке дорог, включая центральный проспект Ленина. В Бийске отремонтируют 19 объектов, в Новоалтайске – 10.

Также в крае обновят более 200 объектов с учетом наиболее востребованных региональных маршрутов, таких как, например, дорога от Бийска до границы с Кемеровской областью. Это направление не только популярно у туристов, но и способствует развитию экономических связей между субъектами. Значимые для жителей края ремонты идут на участках автодороги Белоярск – Заринск и Калманка – Лебяжье.

В числе приоритетных задач по обновлению городских магистралей на будущий год в Барнауле – окончание работ и ввод в эксплуатацию участков улиц Солнечная Поляна и Попова, являющихся переходящими объектами, ремонт которых рассчитан на двухлетний период. Добавим, в перечень ремонтируемых войдут Канатный проезд, улицы Куйбышева, Водопроводная, Куета.

Автор: Политсиб.ру

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