Более 52 млн рублей дополнительно выделено на ремонт дорог Барнаула

Новости 27.08.2019 9:20 291

Правительство Алтайского края дополнительно выделило из бюджета порядка 52,5 млн рублей на ремонт автомобильных дорог в Барнауле. Ремонт будет проведен силами подрядной организации ООО ПСК «Индустрия», выбранной в результате конкурсных процедур.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, на эти средства планируется отремонтировать участки улиц Интернациональная, Гоголя, Короленко, Пролетарская, Геблера, Никитина и других. Всего ремонт затронет 10 объектов.

Минтранс рассказал, какие дороги отремонтируют в Алтайском крае Новости 16.08.2019 9:20 Кабмин РФ распределил 39 млрд рублей между 74 регионами 1029

Кроме того, по Змеиногорскому тракту, ул.Нагорной 6-й до санатория «Обь» будет выполнен ремонт тротуара, на участке ул.Промышленной от ул.Чехова до ул.Льва Толстого – ремонт дороги.

Сейчас подрядчик уже приступил к работам по Шлиссельбургскому проезду, ул. Гоголя и ул. Никитина, в ближайшее время бригада приступит к ремонту ул. Короленко.

Ремонт улиц должен завершиться до 1 октября.