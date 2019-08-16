Более 52 млн рублей дополнительно выделено на ремонт дорог Барнаула

Правительство Алтайского края дополнительно выделило из бюджета порядка 52,5 млн рублей на ремонт автомобильных дорог в Барнауле. Ремонт будет проведен силами подрядной организации ООО ПСК «Индустрия», выбранной в результате конкурсных процедур.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, на эти средства планируется отремонтировать участки улиц Интернациональная, Гоголя, Короленко, Пролетарская, Геблера, Никитина и других. Всего ремонт затронет 10 объектов.
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Кроме того, по Змеиногорскому тракту, ул.Нагорной 6-й до санатория «Обь» будет выполнен ремонт тротуара, на участке ул.Промышленной от ул.Чехова до ул.Льва Толстого – ремонт дороги.
Сейчас подрядчик уже приступил к работам по Шлиссельбургскому проезду, ул. Гоголя и ул. Никитина, в ближайшее время бригада приступит к ремонту ул. Короленко.
Ремонт улиц должен завершиться до 1 октября.