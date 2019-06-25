Власти обсудили с местными жителями ремонт дорог в Барнауле

Новости 25.06.2019 12:40 170

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев вместе с зампредседателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу администрации Барнаула Иваном Гарматом встретились с жителями города в среду, 25 июня. Представители власти ответили на возникшие вопросы и рассказали о ходе процесса дорожно-ремонтных работ.

Иван Гармат напомнил, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проходит ремонт дороги по проспекту Ленина, которая началась с фрезерования площади Баварина в конце мая текущего года. На сегодняшний день площадь уже закрыта верхним слоем.

«Общие сроки ремонта проспекта Ленина обозначены до октября 2019 года. Если говорить про центральную часть, то ее подрядчик планирует закончить уже к сентябрю. На данный момент работы ведутся с опережением графика. Фрезерование сейчас выполнено примерно на 80% от общего объема, выравнивающий слой уложен также на 80%, бортовой камень на участке до Димитрова уложен на 60% и активная работа сейчас ведется по поднятию и регулированию крышек люков. Их у нас более 500 штук находится. Над этим работают подрядная организация совместно с водоканалом», - сказал Гармат.

На вопрос о пробках заместитель председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу сообщил, что проблему они понимают, но иной способ приведения в порядок дорог займет гораздо больше времени.

«Каждый год, когда у нас ведутся ремонтные работы, мы просим горожан отнестись с пониманием из-за постоянно возникающих заторах на дорогах», - сказал Иван Гармат.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев объяснил, что несмотря на критику, которая встречается в интернете, они благодарны жителям края. Он объяснил, что быстрая реакция общественности на проблемные области дорог и ремонтных работ помогают быстрее реагировать и министерству и комитету дорожного хозяйства Барнаула.

Житель города задал вопрос Дементьеву о качестве бордюра. Мужчину интересовала причина его постоянной ломкости.

Представитель подрядной организации ООО «Барнаульское ДСУ №4» заверил, что скорее всего речь идет о бордюрах, установленных другими людьми пару лет назад.

«Такие бордюры действительно осыпаются. Что касается вибропрессованного бордюра, то он соответствует всем стандартам качества, о чем может свидетельствовать сертификат объекта», - объяснил представитель подрядчика.

Министр транспорта Александр Дементьев отметил, что есть проблема, когда ремонт делает подрядная организация, а сам материал оказался некачественным. При таком раскладе, по словам министра, подрядчик обязан за свой счет в течение четырех лет этот бордюр менять. Хотя это может быть и вина производителя.

«Мы постоянно смотрим по ситуации. Если где-то поступают замечания, то они устраняются своевременно. Кроме того часто при ремонтных работах происходит разрушение бортового камня», - сказал он.

Также министр обнаружил проблемы с пандусами на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия.

«Вот сейчас даже видно. В начале перехода пандус есть, а потом его нет. То есть будет идти женщина с коляской. Сначала пойдет нормально, а потом столкнется с препятствием», - сказал Дементьев.

Иван Гармат уточнил, что по правилам дорожного движения пешеходный переход между аллеями не предусмотрен. Министр транспорта заметил, что жители, используя логику прямого движения по аллее, зачастую правило запрета игнорируют или просто не знают о нем.

«Возможно, нужно обсудить с общественностью и ГИБДД вопрос организации правильного и безопасного перехода. Потому что понятно, что люди не будут каждый раз переходить дорогу по несколько раз чтобы продолжить путь», - заявил министр.

Также министру был задан вопрос о выделении на проспекте Ленина отдельной полосы для общественного транспорта. Александр Дементьев и Иван Гармант признались, что вопрос действительно обсуждался, но с учетом того факта, что центральную улицу города нельзя назвать широкой, вопрос об отдельной полосе был закрыт.

«Понимаете, у нас строительство проспекта Ленина активное велось в 60-е годы, когда никто не предполагал, что на улицах будет такое большое количество транспорта», - сказал Гармат.

На встрече также обсудили ситуацию с мостом на Новом рынке. Сейчас, по словам заместителя председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу Ивана Гармата, он не попадает под программу производственных работ. Мост находится в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но на последующие годы.

"Сейчас у нас уже подготовлена проектно-сметная документация. В ближайшие год-два мы приступим к его реализации. Этот мост требует к себе отдельного внимания. В этом году текущим ремонтом там занималась организация «АвтодорСтрой», - сказал он.

В 2019 году в Алтайском крае будет обновлено более 200 дорожных объектов в каждом районе. На общий ремонт будет потрачено около 6 млрд рублей, из них порядка 1,7 млрд – федеральные средства. Более 30 объектов будут отремонтированы в Барнауле. На ремонт проспекта Ленина уйдет более 190 млн рублей.