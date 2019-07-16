Минтранс рассказал, какие дороги отремонтируют в Алтайском крае

Новости 16.08.2019 9:20 137

Кабмин РФ утвердил план проектов дорог и распределил 39 млрд рублей между 74 регионами.

«Из них 34,44 млрд рублей выделены правительством РФ после пересчета и уточнения объемов Федерального дорожного фонда, а 4,76 млрд рублей - средства федерального бюджета, не использованные субъектами в 2018 году», - говорится в сообщении Минтранса РФ.

Финансирование из неиспользованных в 2018 году средств Федерального дорожного фонда направят на ремонт дорог и оплату ранее выполненных работ по заключенным в 2018 году контрактам.

На реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии, выделят 3,2 млрд рублей.

Более 100 млн рублей направили на ремонт дорог Рубцовска 16.07.2019 10:15 В этом сезоне в третьем по размеру городе Алтайского края предусмотрен масштабный комплекс работ 700

В частности, в Алтайском крае отремонтируют четыре мостовых сооружения и один путепровод через ж/д пути в Барнауле.

Более того, порядка 2,5 млрд рублей выделят Алтайскому краю и Республике Алтай на восстановительные работы по ликвидации последствий паводков 2017–2018 годов.

Дополнительными направлениями выбраны реконструкции и строительства объектов, реализуемых субъектами с привлечением средств федерального бюджета (12,9 млрд рублей). В перечень вошли проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства пойдут 5,7 млрд рублей. Кроме того, планируется строительство Восточного обхода Перми, мостового перехода через Обь в Новосибирске, Восточного выезда из Уфы в Республике Башкирия.