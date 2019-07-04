Найдено тело одного из пропавших на реке мальчиков в Алтайском крае

Новости 04.07.2019 14:50 62

Тело одного из мальчиков, пропавших 27 июня у реки Песчаная в Смоленском районе, было найдено. Сообщение об этом появилось сообществе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" накануне вечером.

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«Маликов Иван найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы.

Причина гибели указана не была, однако по данным местных жителей, 8-летний Иван Маликов утонул. Сейчас продолжаются поиски второго ребенка, 7-летнего Савелия Казанникова.

Напомним, что после начала поисков в день исчезновения на берегу реки была найдена одежда и велосипеды мальчиков. По версии следствия, дети утонули.