В Алтайском крае водолазы обследуют реку в поисках двух детей

Новости 28.06.2019 12:20 57

Алтайские спасатели ищут двоих 8-летних детей, которые накануне пропали в поселке Кировский Смоленского района, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

С заявлением о пропаже обратились родители. В сообщении уточняется, что в ходе розыскных мероприятий на берегу реки Песчаная были обнаружены два велосипеда, детская одежда. Вещи найдены на крутом берегу реки, высота которого около трех метров.

В поисковой операции участвуют сотрудники полиции, представители администрации, инспекторы по маломерным судам, сотрудники районного пожарно-спасательного гарнизона и волонтеры. Всего задействовано 37 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС России – 18 человек, 3 единицы техники.

Кроме того, в розыске детей задействована водолазная группа Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. Зюкова - 4 человека с плавсредством.