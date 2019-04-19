МЧС: 11 человек утонули за прошедшую неделю в Алтайском крае

Новости 01.07.2019 12:50 177

Количество происшествий на водоемах Алтайского края увеличивается, сообщает сайт ГУ МЧС по региону. За прошедшую неделю на территории региона утонули 11 человек.

«Практически все происшествия зарегистрированы на стихийных, неорганизованных местах отдыха», - уточняет детали ведомство.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день прошли техническое освидетельствование и допущены к пользованию 52 пляжа. Все состоящие на учете пляжи расположены на территории пяти городов и семнадцати муниципальных районов Алтайского края.

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«В остальных муниципальных образованиях края оборудованные места массового отдыха людей на воде отсутствуют. В том числе и в городе Рубцовске нет ни одного пляжа, при этом население купается на так называемых стихийных пляжах на реке Алей. Напомню, что ряд трагических случаев на воде зарегистрирован именно там» - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Алтайского края Андрей Субочев.

Напомним, 29 июня в Барнауле за Новым мостом утонул мужчина. По словам свидетеля происшествия Алексея, тело мужчины всплыло после того, как девушка проплыла на гидроцикле. Кстати, в тот же день у берега реки Алей в Рубцовске обнаружили труп мужчины. Предположительно, мужчина утонул 26 июня.

В свою очередь, в Смоленском районе Алтайского края сотрудники МЧС России совместно с полицейскими продолжают масштабную поисковую операцию. Как уточнили в пресс-службе регионального главка спасателей, они ищут двух восьмилетних детей, которые пропали на реке в поселке Кировский накануне.