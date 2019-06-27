В АлтГТУ научили русскому языку иностранных студентов

Новости 27.06.2019 19:00 66

Успешно завершили обучение на подготовительном отделении управления международного образования и сотрудничества АлтГТУ слушатели образовательной программы «Русский язык как иностранный».

Годовую языковую подготовку прошли 45 иностранных граждан Китая, Монголии, Вьетнама, Афганистана, Ганы, Гвинеи, Греции, Египта, Зимбабве, Ирака, Камеруна, Колумбии, Кореи, Марокко, Нигерии, Палестины, Сирии, Сомали и Эфиопии.

Как отмечают на кафедре русского языка как иностранный, студенты на протяжении всего года изучали русский язык, со второго семестра у них вводятся спецпредметы в зависимости от выбранного профиля (гуманитарный, экономический, медико-биологический или технический профиль) для поступления на факультеты АлтГТУ и других вузов России. Так, нынешние выпускники планируют поступать в АлтГТУ, АГМУ, АГУ, а также вузы Новосибирска и Томска.