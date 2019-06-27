Директор мусорного регоператора будет баллотироваться в депутаты Бийской думы

Новости 27.06.2019 7:40 17

Директор компании «Спецобслуживание-Центральное» (является регоператором бийской зоны по обращению с ТКО) Алексей Щербатов намерен выдвинуть свою кандидатуру на довыборы по одному из округов в городскую думу.

Как сообщают источники "Политсибру", Щербатов будет баллотироваться по одномандатному округу № 6. На прошлой неделе депутат от этой территории Евгений Корчагин был лишен мандата из-за отказа предоставить декларацию о доходах за 2018 год.

Напомним, в 2017 году Корчагин, шедший от КПРФ, одержал неожиданную победу над действующей на тот момент главой Бийска Лидией Громогласовой., представлявшей "Единую Россию". Оппозиционер набрал 36,09% голосов, Иван Афанасьев ("Справедливая Россия") - 20,94%, Громогласова - 17,31%, Игорь Свиридов (ЛДПР) - 11,11%, Марина Бурнашова - 8,19% (самовыдвиженец).

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Вероятнее всего, Алексей Щербатов пойдет на довыборы от ЕР.

Кстати, 8 сентября в Бийске пройдут довыборы в гордуму еще и по округу № 2. Здесь явным фаворитом выглядит в недавнем прошлом депутат БГД победитель праймериз "Единой России" Александр Казаков. Он добровольно сложил полномочия в апреле из-за декларационного кризиса.

Казаков в сентябре 2017 года набрал 38,12% голосов. Далее расположились Александр Попов (КПРФ) - 23,96%, Кристина Чуй (Справедливая Россия) - 17,23%, Константин Комаров (ЛДПР) - 8,5%, Андрей Шитов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 6,77%.