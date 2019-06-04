Чем прославился «исчезнувший» бийский экс-депутат Евгений Корчагин

Новости 24.06.2019 12:10 121

От простого председателя садоводства до человека, которого узнала вся страна. «Бийский рабочий» подготовил материал о насыщенной жизни экс- депутата из наукограда Евгения Корчагина. Несколько недель назад он заявил, что ему угрожают и пропал.

Кто такой Корчагин?

Единоросс Евгений Корчагин, вдохновившись фильмом «Не послать ли нам гонца?», в 2016 году купил желтый «Запорожец» и поехал к президенту за правдой. До президента он не доехал, зато в родной город вернулся исключенной из "партии власти" звездой. И политическая карьера Корчагина понеслась вперед, он стал главным оппозиционером Бийска.

В 2017 году формировался новый состав Думы, но о намерении баллотироваться Корчагин заявил не сразу. Он по-настоящему сумел стать своим, не агитируя за себя.

Между тем, раскрученный проект Корчагина уже нашел «клиента». КПРФ не смогла пройти мимо уже него. Так, накануне выборов в Думу Бийска Евгений Корчагин успешно стал коммунистом и шел в депутаты под красными знаменами.

Напомним, два года назад борьба на округе развернулась между главным городским оппозиционером и действующей главой города. Даже члены избирательных комиссий удивлялись такому количеству голосов «за» Корчагина, ведь в прошлом у него была «уголовка». Статью молодой Корчагин заработал, когда на пару с приятелем залезли в магазин шуб и вытащили оттуда мехов на 170 тысяч рублей. В итоге оппозиционер прошел в Думу, и вскоре открестился от своих коммунистических спутников, став беспартийным.

«Тишайший» депутат

Округ депутату достался не самый проблемный. Главным образом сказалось как раз то, что прежде депутатом по нему была глава города, и самые проблемные моменты были уже обозначены: ремонт улицы Шевченко, в программу благоустройства заявлены дворы, где будут ремонтировать придомовые проезды и не только. Депутат, прославившийся митингами и перебранкой, оказался к этому не способен.

Во всяком случае, от него не шло обращений по непросыхающей луже у школы №20, сформировавшейся на отремонтированной дороге. Когда правила включения дворов в программу благоустройства изменились, и десятки домкомов не успели подать документы на участие, депутат на выручку не пришел. Когда с линии сняли автобусы по маршруту №55, проходящему по спальному району его округа – Корчагин был занят и не заметил. Впрочем и того, что во время мусорной реформы округ погряз в отходах. Таким образом, скандальный организатор митингов оказался тишайшим депутатом.

Акции его продолжались исключительно за пределами Думы – от развешивания плакатов с очередными призывами до обустройства палаток у стен мэрии. Вот только пользы не было. Однажды из-за намеренного прогула депутатов, среди которых был и Корчагин, заседание даже пришлось отменить, хотя в повестке значился вопрос выделения дополнительных ассигнований из бюджета, львиная доля которых приходилась на ремонт дорог.

Так, даже правильно заполнить собственную декларацию о доходах депутат не смог. И если большинство народных избранников занижали данные о своем имуществе, что хотя бы логично объяснимо, то «прибавка» себе лишних 15 тысяч рублей Корчагиным выглядела довольно нелепо.

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Где сейчас Корчагин?

Повторять прошлогодние ошибки депутат Евгений Корчагин не стал, и когда коллеги по думским креслам сдавали декларации за 2018 год, оппозиционер вообще отказался обнародовать доходы. Почти наверняка можно говорить, что последствия этого шага депутат знал. То, что в сентябре на его округе пройдет довыборы в городскую Думу – тоже. И снова встанет вопрос – а кто придет на его место?

Довольно популярный предвыборный ход – подключить к кандидату прежнего избранника, который придет и скажет: «Вот мой преемник, голосуйте за него». По имеющейся у нас информации, кандидатам, готовым заявиться на довыборы по округу №6, от Корчагина такие предложения уже поступали. Не за бесплатно, конечно. Но чтобы сохранить вид в глазах избирателей и выступать рупором, нужно придать своему уходу достойную причину.

Накануне депутат сообщил, что в его адрес поступают угрозы, заинтриговал подписчиков, и вот уже почти месяц не выходит на связь.

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Дежавю

Евгений Корчагин во многом шел по пути предшественников. Так, в свое время на небосклоне местной оппозиции появился Андрей Нагайцев. Они оба появились «как-то вдруг», как из табакерки, и сразу - с большими амбициями. Ролью «звезды района» никто ограничиваться не хотел. Один сходу заявил, что хочет быть мэром, а потом и губернатором, другой – что собирается открыть глаза президенту.

Оба были активны в СМИ и через митинги, выступления с «броневичков» и протесты прошли в Думу. Интересно, когда в тот или иной период интерес к их личностям спадал, оппозиционеры прибегали к проверенному методу: заявляли об угрозах в свой адрес и нападениях. А потом – тишина.

Так что, если уже проводить параллели до конца, не исключено, что и Евгений Корчагин в своем одноименном оппозиционном проекте собирается поставить точку. Но уходить «просто так» не захотел, а оставил после себя интригу.