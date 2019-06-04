О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Чем прославился «исчезнувший» бийский экс-депутат Евгений Корчагин

Новости
121
0

От простого председателя садоводства до человека, которого узнала вся страна. «Бийский рабочий» подготовил материал о насыщенной жизни экс- депутата из наукограда Евгения Корчагина. Несколько недель назад он заявил, что ему угрожают и пропал.

Кто такой Корчагин?

Единоросс Евгений Корчагин, вдохновившись фильмом «Не послать ли нам гонца?», в 2016 году купил желтый «Запорожец» и поехал к президенту за правдой. До президента он не доехал, зато в родной город вернулся исключенной из "партии власти" звездой. И политическая карьера Корчагина понеслась вперед, он стал главным оппозиционером Бийска.

В 2017 году формировался новый состав Думы, но о намерении баллотироваться Корчагин заявил не сразу. Он по-настоящему сумел стать своим, не агитируя за себя.

Между тем, раскрученный проект Корчагина уже нашел «клиента». КПРФ не смогла пройти мимо уже него. Так, накануне выборов в Думу Бийска Евгений Корчагин успешно стал коммунистом и шел в депутаты под красными знаменами.

Напомним, два года назад борьба на округе развернулась между главным городским оппозиционером и действующей главой города. Даже члены избирательных комиссий удивлялись такому количеству голосов «за» Корчагина, ведь в прошлом у него была «уголовка». Статью молодой Корчагин заработал, когда на пару с приятелем залезли в магазин шуб и вытащили оттуда мехов на 170 тысяч рублей. В итоге оппозиционер прошел в Думу, и вскоре открестился от своих коммунистических спутников, став беспартийным.

«Тишайший» депутат

Округ депутату достался не самый проблемный. Главным образом сказалось как раз то, что прежде депутатом по нему была глава города, и самые проблемные моменты были уже обозначены: ремонт улицы Шевченко, в программу благоустройства заявлены дворы, где будут ремонтировать придомовые проезды и не только. Депутат, прославившийся митингами и перебранкой, оказался к этому не способен.

Во всяком случае, от него не шло обращений по непросыхающей луже у школы №20, сформировавшейся на отремонтированной дороге. Когда правила включения дворов в программу благоустройства изменились, и десятки домкомов не успели подать документы на участие, депутат на выручку не пришел. Когда с линии сняли автобусы по маршруту №55, проходящему по спальному району его округа – Корчагин был занят и не заметил. Впрочем и того, что во время мусорной реформы округ погряз в отходах. Таким образом, скандальный организатор митингов оказался тишайшим депутатом.

Акции его продолжались исключительно за пределами Думы – от развешивания плакатов с очередными призывами до обустройства палаток у стен мэрии. Вот только пользы не было. Однажды из-за намеренного прогула депутатов, среди которых был и Корчагин, заседание даже пришлось отменить, хотя в повестке значился вопрос выделения дополнительных ассигнований из бюджета, львиная доля которых приходилась на ремонт дорог.

Так, даже правильно заполнить собственную декларацию о доходах депутат не смог. И если большинство народных избранников занижали данные о своем имуществе, что хотя бы логично объяснимо, то «прибавка» себе лишних 15 тысяч рублей Корчагиным выглядела довольно нелепо.

«Обескровленная» Бийская дума раскрыла доходы депутатов за 2018 год

«Обескровленная» Бийская дума раскрыла доходы депутатов за 2018 год

Новости

Сведения отказался подавать Евгений Корчагин, в ближайшее время он лишится своего мандата

719

Где сейчас Корчагин?

Повторять прошлогодние ошибки депутат Евгений Корчагин не стал, и когда коллеги по думским креслам сдавали декларации за 2018 год, оппозиционер вообще отказался обнародовать доходы. Почти наверняка можно говорить, что последствия этого шага депутат знал. То, что в сентябре на его округе пройдет довыборы в городскую Думу – тоже. И снова встанет вопрос – а кто придет на его место?

Довольно популярный предвыборный ход – подключить к кандидату прежнего избранника, который придет и скажет: «Вот мой преемник, голосуйте за него». По имеющейся у нас информации, кандидатам, готовым заявиться на довыборы по округу №6, от Корчагина такие предложения уже поступали. Не за бесплатно, конечно. Но чтобы сохранить вид в глазах избирателей и выступать рупором, нужно придать своему уходу достойную причину.

Накануне депутат сообщил, что в его адрес поступают угрозы, заинтриговал подписчиков, и вот уже почти месяц не выходит на связь.

Бийский депутат может лишиться полномочий

Бийский депутат может лишиться полномочий

Новости

17 июня на заседании Бийской гордумы может быть рассмотрен вопрос о лишении депутатских полномочий депутата от Евгения Корчагина

324

Дежавю

Евгений Корчагин во многом шел по пути предшественников. Так, в свое время на небосклоне местной оппозиции появился Андрей Нагайцев. Они оба появились «как-то вдруг», как из табакерки, и сразу - с большими амбициями. Ролью «звезды района» никто ограничиваться не хотел. Один сходу заявил, что хочет быть мэром, а потом и губернатором, другой – что собирается открыть глаза президенту.

Оба были активны в СМИ и через митинги, выступления с «броневичков» и протесты прошли в Думу.  Интересно, когда в тот или иной период интерес к их личностям спадал, оппозиционеры прибегали к проверенному методу: заявляли об угрозах в свой адрес и нападениях. А потом – тишина.

Так что, если уже проводить параллели до конца, не исключено, что и Евгений Корчагин в своем одноименном оппозиционном проекте собирается поставить точку. Но уходить «просто так» не захотел, а оставил после себя интригу.

Андрей Нагайцев заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ

Андрей Нагайцев заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ

Новости

499

Автор: Политсиб.ру