Многодетные семьи Барнаула дождутся собственного участка через 118 лет

Новости 24.06.2019 15:10 264

Многодетные семьи Барнаула не смогут получить денежные компенсации за земельные участки. Это стало основным требованием на двух прошедших весной пикетах, передает «Недвижимость Алтай».

Причиной акции протеста стало то, что в крае практически не исполняется закон «О бесплатном представлении в собственность земельных участков». Напомним, что граждане, имеющие трех и более детей, должны быть наделены территориями для строительства. К сожалению, только 20 семей из 4,5 тысяч нуждающихся смогли получить участок. При этом за последний год очередь возросла на 500 человек.

Многодетные семьи в Барнауле вышли на пикет из-за проблем с землей Новости 02.04.2019 13:05 За два последние два года только 20 семей получили положенную по закону недвижимость 1267

В комитете по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула привели такую статистику: на 1 января 2017 года в очереди на получение участков числились 3 392 семьи, 1 января 2018 — 4 045, а 1 января 2019 - 4 543.

Создатель интернет-сообщества «Многодетные семьи Барнаула и Алтайского края» Ольга Тищенко рассказала, что ее семья находится в списке примерно на 2 000 месте. По ее расчетам, они смогут дождаться собственного участка лишь через 118 лет.

В итоге многодетные семьи стали надеяться на возможность получения денежной компенсации вместо участков. Такая альтернатива устроила бы большинство, ведь деньги они могли потратить на самостоятельную покупку земли, дома или квартиры, а также погасить ипотеку. В свою очередь, в Министерстве социальной защиты края рассмотрели обращение, и по закону компенсация вместо участков не предусмотрена.

«По мере выявления земельных участков, пригодных для предоставления льготным категориям граждан, будет утвержден новый перечень земельных участков для последующего предоставления», - резюмировали чиновники.