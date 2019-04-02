Многодетные семьи Барнаула дождутся собственного участка через 118 лет

Многодетные семьи Барнаула не смогут получить денежные компенсации за земельные участки. Это стало основным требованием на двух прошедших весной пикетах, передает «Недвижимость Алтай».
Причиной акции протеста стало то, что в крае практически не исполняется закон «О бесплатном представлении в собственность земельных участков». Напомним, что граждане, имеющие трех и более детей, должны быть наделены территориями для строительства. К сожалению, только 20 семей из 4,5 тысяч нуждающихся смогли получить участок. При этом за последний год очередь возросла на 500 человек.
За два последние два года только 20 семей получили положенную по закону недвижимость
В комитете по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула привели такую статистику: на 1 января 2017 года в очереди на получение участков числились 3 392 семьи, 1 января 2018 — 4 045, а 1 января 2019 - 4 543.
Создатель интернет-сообщества «Многодетные семьи Барнаула и Алтайского края» Ольга Тищенко рассказала, что ее семья находится в списке примерно на 2 000 месте. По ее расчетам, они смогут дождаться собственного участка лишь через 118 лет.
В итоге многодетные семьи стали надеяться на возможность получения денежной компенсации вместо участков. Такая альтернатива устроила бы большинство, ведь деньги они могли потратить на самостоятельную покупку земли, дома или квартиры, а также погасить ипотеку. В свою очередь, в Министерстве социальной защиты края рассмотрели обращение, и по закону компенсация вместо участков не предусмотрена.
«По мере выявления земельных участков, пригодных для предоставления льготным категориям граждан, будет утвержден новый перечень земельных участков для последующего предоставления», - резюмировали чиновники.
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