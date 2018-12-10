Нет печатных слов. Путин прокомментировал борьбу с коррупцией

Новости 20.06.2019 19:20 370

Житель Магадана спросил Владимира Путина, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги, кто ответит или отвечает за разгул коррупции, а также, чувствует ли он как гарант закона личную ответственность за это безобразие?

«Ну, во-первых, конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. Часто мне говорят: «может, мы это прикроем, потому что будут вопросы…». И у меня всегда на это только один ответ: «нет». Если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны это всегда доводить до конца. И во-вторых, это нужно делать гласно. И мы будем делать и продолжать это дело гласно», – заявил Путин

На вопросы, откуда берутся эти деньги и куда уходят, президент ответил лаконично, сообщив, что приходят они из коррупционных схем, из бизнеса, а уходят в доход государства.

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На вопрос ведущего, какими словами глава государства реагировал на сообщения о вскрытых коррупционных преступлениях, Владимир Путин ответил несколько уклончиво.

«Иногда [эти слова] лучше вслух не произносить. Когда узнаешь о миллиардах… ну, нет слов никаких… печатных, по крайней мере. Но это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. И самый главный вопрос здесь не в сроках лишения свободы, а в неизбежности наказания»,

Далее ведущий заметил, что государство вроде борется с коррупцией, но по ощущениям – нет. Президент безаппеляционно опроверг эту информацию.